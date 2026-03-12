Jovem Pan > Notícias > Mundo > Chef de um dos melhores restaurantes do mundo se afasta do cargo após denúncias de abuso

Chef de um dos melhores restaurantes do mundo se afasta do cargo após denúncias de abuso

Rene Redzepi, cofundador do Noma, deixou o cargo após relatos detalharem histórico de violência física e humilhação no local

  12/03/2026 08h25
O chef dinamarquês Rene Redzepi, cofundador do Noma, que possui três estrelas Michelin, anunciou nesta quinta-feira (12) que está se afastando do cargo após denúncias de abusos.

“Após mais de duas décadas construindo e liderando este restaurante, decidi me afastar”, escreveu Redzepi nas redes sociais.

O jornal The New York Times publicou no fim de semana depoimentos detalhados de testemunhas sobre abusos cometidos no Noma, incluindo episódios de violência física e humilhação pública ocorridos entre 2009 e 2017.

“Trabalhei para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar a cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado”, disse Redzepi. Ele acrescentou que “um pedido de desculpas não basta; eu assumo a responsabilidade pelos meus atos”.

Em fevereiro, Jason Ignacio White, ex-coordenador do laboratório de fermentação do Noma, começou a publicar relatos de abusos que testemunhou quando trabalhava no restaurante.

“Noma não é uma história de inovação. É a história de um maníaco que gerou uma cultura de medo, abuso e exploração”, disse White no Instagram.

O nome do restaurante é um acrônimo das palavras dinamarquesas “nordisk” (nórdico) e “mad” (comida). O Noma foi inaugurado em 2003 em um cais no centro de Copenhague. Fechou em 2016 e reabriu dois anos depois nos arredores de Copenhague.

*Com informações da AFP

