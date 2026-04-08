Chefe da Artemis II diz que vida alienígena está no centro das missões da Nasa

Jared Isaacman afirmou que, por existirem mais de 2 trilhões de galáxias, as chances de achar alguma coisa que sugira a existência de vida fora da Terra são ‘bem altas’

Reprodução/NASA Segundo Issacman, responder à questão "existe vida fora da Terra?" á inerente à exploração espacial



O diretor da NASA e chefe da missão Artemis II, Jared Isaacman, afirmou que a busca por vida alienígena está no “centro” de todas as missões de exploração espacial.

Em entrevista à CNN Internacional no último domingo (5), ele afirmou que, por existirem mais de 2 trilhões de galáxias, as chances de achar alguma coisa que sugira a existência de vida fora da Terra são “bem altas”.

Segundo Issacman, responder à questão “existe vida fora da Terra?” é inerente à exploração espacial. Sobre a missão Artemis II, o ex-astronauta abordou a questão dos banheiros da nave, que não estariam funcionando normalmente. “É quase um bônus”, afirmou Issacman sobre a capacidade de se ter esses sistemas em pleno funcionamento.

“Os astronautas estão preparados para essas situações”, disse, afirmando que as redundâncias para as falhas estão funcionando bem. O diretor também respondeu a questionamentos sobre os cortes no orçamento da NASA feitos por Donald Trump.

Ele afirmou que, apesar das medidas, o financiamento público tem sido o que possibilita a nova exploração da Lua e satélites.

Lado oculto

A Nasa divulgou nesta terça-feira (7) fotos do lado oculto da Lua, capturadas durante a Missão Artemis II. A expedição marcou o retorno à Lua após 53 anos, quando foi empreendida a Missão Apollo 17, em dezembro de 1972. Em publicação nas redes sociais, a agência espacial dos Estados Unidos escreveu “ser ótimo estar de volta” ao satélite natural da Terra.

Por volta das 20h de segunda-feira (6), a espaçonave Orian iniciou o sobrevoo do lado oculto da Lua e quebrou o recorde de afastamento da Terra, ao atingir 406.700 km de distância. Também nesse momento, a tripulação perdeu contato com a Nasa. A primeira mensagem após a perda de sinal foi da astronauta Christina Koch: “Sempre vamos escolher a Terra. Sempre vamos escolher uns aos outros”.

Também na segunda, a tripulação iniciou o retorno à Terra. A expedição teve como missão fazer um sobrevoo histórico ao redor da Lua. Durante a empreitada, os astronautas analisaram e documentaram as características da superfície lunar.

*Com informações da AFP