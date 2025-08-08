Chefe de direitos humanos da ONU pede fim imediato do plano israelense de ocupação de Gaza

Volker Türk declarou que projeto do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viola a lei internacional e pode causar mais ‘mortes, deslocamento forçado, sofrimento insuportável e destruição’ na Palestina

Fabrice COFFRINI / AFP "A guerra em Gaza precisa terminar agora, e israelenses e palestinos devem poder viver lado a lado em paz", disse Türk



O plano para uma “ocupação militar total” da Faixa de Gaza pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) deve ser “interrompido imediatamente”, alertou Volker Türk, alto comissário da ONU para Direitos Humanos, ao afirmar que tais passos violam a lei internacional e podem causar mais mortes e deslocamento forçado. “Eles vão contra a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de que Israel deve encerrar sua ocupação o mais rápido possível, bem como contra a solução acordada de dois estados e o direito do povo palestino à autodeterminação”, disse o alto comissário austríaco em comunicado divulgado nesta sexta-feira (8).

A implementação de tal plano por parte de Israel, que já aprovou a ocupação da Cidade de Gaza, a capital do enclave, levaria a “mais sofrimento insuportável, destruição desenfreada” e o cometimento de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, acrescentou Türk. O chefe de direitos humanos da ONU disse que, em vez de intensificar essa guerra, “o governo israelense deveria dedicar todos os seus esforços para salvar as vidas dos civis de Gaza, permitindo o fluxo total e desimpedido de ajuda humanitária”.

“A guerra em Gaza precisa terminar agora, e israelenses e palestinos devem poder viver lado a lado em paz”. Türk reiterou seu pedido de libertação dos reféns mantidos pelo Hamas e daqueles arbitrariamente detidos por Israel.

*Com informações da EFE