Cidade natal de Hitler muda nome de ruas que homenageavam nazistas

A estrutura desgastada pelo tempo de três andares na praça central de Braunau está vazia desde 2011 e não pode ser demolida porque é um edifício tombado, embora não por causa de Hitler



A cidade natal de Adolf Hitler, Braunau, na Áustria, retirou dois nomes de ruas que homenageavam ex-nazistas, sob pressão de uma associação, informou um representante da oposição nesta quinta-feira (3). “Há um voto secreto relacionado às ruas Josef Reiter e Franz Resl”, declarou a vereadora social-democrata Martina Schäfer. Ela acrescentou que “28 representantes votaram a favor e nove contra”. Joseph Reiter (1862-1939) era um aliado de Adolf Hitler cuja cidadania honorária em Braunau (norte) já havia sido “revogada em 19 de março após nossa proposta”, detalhou Robert Eiter, membro do conselho administrativo do Comitê Austríaco de Mauthausen. Franz Resl era um propagandista pangermanista e em 2023 a cidade de Linz já havia decidido renomear uma rua que levava seu nome.

Esta associação era uma rede de resistência que surgiu no campo de mesmo nome em 1944 e mantém contato constante entre os sobreviventes, organizando cerimônias memoriais. A Áustria frequentemente enfrenta críticas sobre seu trabalho de memória e somente a partir de 1980 começou a examinar sua responsabilidade no Holocausto. No total, 65.000 judeus austríacos foram assassinados e 130.000 forçados a partir para o exílio.

Partido da Liberdade (FPÖ), fundado por ex-nazistas e atualmente a principal força política, mostrou-se contrário à mudança. Em 2016, o governo comprou a casa onde Adolf Hitler nasceu após longos debates e iniciou trabalhos para transformá-la, até 2026, em um posto policial. “O Comitê de Mauthausen considera que o uso memorial da casa seria preferível”, explicou Eiter.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula