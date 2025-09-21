Jovem Pan > Notícias > Mundo > Cinco pessoas, incluindo três crianças, morrem em ataque israelense com drone no Líbano

Cinco pessoas, incluindo três crianças, morrem em ataque israelense com drone no Líbano

Israel efetua ofensivas com frequência no país libanês, com alegações de que tem o Hezbollah como alvo

  • Por Jovem Pan
  • 21/09/2025 13h15 - Atualizado em 21/09/2025 13h16
  • BlueSky
Rabih DAHER / AFP Veículo Humvee do exército libanês é fotografado no local de um ataque israelense a um veículo na estrada Khardali, na área de Marjayoun, no sul do Líbano Pelo menos cinco pessoas morreram neste domingo (21) em um ataque israelense com drone no sul do Líbano, incluindo três crianças

Pelo menos cinco pessoas morreram neste domingo (21) em um ataque israelense com drone no sul do Líbano, incluindo três crianças, informou o Ministério da Saúde libanês. A agência nacional de notícias ANI indicou que o ataque, que aconteceu perto da localidade de Bint Jbeil, teve como alvo uma motocicleta.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Israel efetua ataques com frequência no Líbano, alegando que tem o Hezbollah como alvo, apesar de um acordo de cessar-fogo que acabou, em novembro de 2024, com mais de um ano de conflito — incluindo dois meses de guerra aberta — entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

*Com informações da AFP
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Trump lidera homenagem ao ativista conservador Charlie Kirk
Netanyahu diz que um Estado palestino colocaria a existência de Israel em perigo
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >