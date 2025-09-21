Cinco pessoas, incluindo três crianças, morrem em ataque israelense com drone no Líbano

Israel efetua ofensivas com frequência no país libanês, com alegações de que tem o Hezbollah como alvo

Rabih DAHER / AFP Pelo menos cinco pessoas morreram neste domingo (21) em um ataque israelense com drone no sul do Líbano, incluindo três crianças



Pelo menos cinco pessoas morreram neste domingo (21) em um ataque israelense com drone no sul do Líbano, incluindo três crianças, informou o Ministério da Saúde libanês. A agência nacional de notícias ANI indicou que o ataque, que aconteceu perto da localidade de Bint Jbeil, teve como alvo uma motocicleta.

Israel efetua ataques com frequência no Líbano, alegando que tem o Hezbollah como alvo, apesar de um acordo de cessar-fogo que acabou, em novembro de 2024, com mais de um ano de conflito — incluindo dois meses de guerra aberta — entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

*Com informações da AFP

