Como a aliança militar entre EUA, Arábia Saudita e Jordânia opera na defesa contra o Irã

A eclosão do conflito regional em 2026 transformou o espaço aéreo do Oriente Médio em um escudo integrado de interceptação balística e reconfigurou a geopolítica do Golfo

Foto por ATTA KENARE / AFP Guerra direta deflagrada entre a coalizão Estados Unidos-Israel e o Irã, entre fevereiro e março de 2026, ativou a mais complexa rede de defesa antiaérea já operada no Oriente Médio



A guerra direta deflagrada entre a coalizão Estados Unidos-Israel e o Irã, entre fevereiro e março de 2026, ativou a mais complexa rede de defesa antiaérea já operada no Oriente Médio. Pela primeira vez na história, nações do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e a Jordânia foram alvos simultâneos de retaliações balísticas iranianas em um intervalo de 24 horas. Diante de centenas de mísseis de cruzeiro e drones suicidas lançados por Teerã, a Arábia Saudita e a Jordânia emergiram como a espinha dorsal de um cinturão de segurança tático. Esses países utilizaram seus sistemas de interceptação e bases logísticas não apenas para proteger suas infraestruturas civis, mas para blindar o trânsito aéreo e os ativos militares norte-americanos estacionados em seus territórios, consolidando uma frente de contenção vital contra a capacidade ofensiva do Irã.

O avanço dos tratados de segurança e o status de aliados prioritários

A atual coordenação militar no Oriente Médio não foi improvisada; ela é o resultado de anos de costuras diplomáticas e acordos de defesa bilaterais que alteraram o peso de Riad e Amã na estratégia do Pentágono. A Jordânia atua sob o amparo de um Acordo de Cooperação de Defesa assinado com os EUA em 2021, que garantiu às forças americanas acesso irrestrito e facilidades logísticas em instalações vitais do país.

O salto diplomático mais expressivo, no entanto, ocorreu na Península Arábica. Em novembro de 2025, durante uma cúpula na Casa Branca, o governo de Donald Trump e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, formalizaram um pacto histórico que elevou a Arábia Saudita ao status de “grande aliado extra-Otan”. O acordo pavimentou o caminho para:

A injeção de bilhões de dólares em armamentos americanos.

O fornecimento de caças F-35 para a Real Força Aérea Saudita.

A expansão do compartilhamento de inteligência em tempo real para alerta precoce de lançamentos balísticos iranianos.

A estruturação de uma arquitetura regional de segurança aérea integrada, desenhada para neutralizar enxames de drones da Guarda Revolucionária do Irã.

A infraestrutura estratégica saudita e jordaniana no tabuleiro de guerra

O papel tático de Amã e Riad depende diretamente de suas localizações geográficas e da robustez de suas bases aéreas, que funcionam como zonas de amortecimento entre o Irã e Israel, bem como centros de comando avançado para as operações de Washington.

Na Jordânia, a Base Aérea Muwaffaq al-Salti foi transformada em um verdadeiro porta-aviões terrestre. Desde o acirramento das tensões no início de 2026, a instalação viu o número de caças de superioridade aérea dos EUA triplicar, abrigando esquadrões de F-15E e aeronaves de guerra eletrônica. O governo do rei Abdullah II mantém a posição oficial de que o espaço aéreo jordaniano não pode ser usado como plataforma de ataque contra o Irã, mas atua incisivamente para abater qualquer projétil que viole sua soberania territorial.

A Arábia Saudita, liderada de fato por Mohammed bin Salman, hospeda a Base Aérea Príncipe Sultan, um dos maiores centros de operações aéreas dos EUA na região. Para defender esse perímetro e suas próprias instalações petrolíferas, os sauditas operam uma rede densa de baterias Patriot e os sistemas THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), projetados para interceptar mísseis balísticos em altas altitudes.

O teste de fogo do escudo aéreo no conflito balístico

A eficácia dessa aliança foi posta à prova de forma extrema no final de fevereiro de 2026, quando os EUA e Israel iniciaram uma vasta campanha de bombardeios contra instalações militares e nucleares iranianas. O Irã respondeu disparando mais de 500 mísseis balísticos e 2.000 drones Shahed contra bases americanas e aliados no CCG.

A atuação dos aliados árabes foi imediata e decisiva para evitar um colapso na segurança regional:

Forças de defesa da Jordânia interceptaram múltiplos mísseis balísticos e enxames de drones de ataque unidirecional que cruzavam seu espaço aéreo em direção a Israel e a rotas marítimas;

Baterias sauditas abateram mísseis de cruzeiro nos arredores de Al Kharj e neutralizaram salvas balísticas direcionadas a instalações de energia e ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riad;

Caças sauditas e jordanianos entraram em combate direto ar-ar contra os drones iranianos, complementando o esforço das frotas navais americanas posicionadas no Mar Vermelho e no Mar da Arábia.

Apesar do sucesso defensivo, o volume do ataque evidenciou a vulnerabilidade da região. O esgotamento dos estoques de interceptadores tornou-se uma preocupação central para o Pentágono, forçando o deslocamento de urgência de novas baterias THAAD e Patriot para os países do Golfo e para a Jordânia.

O princípio da autodefesa e a soberania do espaço aéreo

Do ponto de vista do direito internacional, a participação de países árabes na interceptação de mísseis iranianos baseia-se no princípio inalienável da autodefesa e na proteção da soberania nacional estipulada pela Carta da ONU. O Irã declarou que qualquer Estado que facilitasse a campanha norte-americana seria tratado como alvo legítimo. Em contrapartida, governos como os de Amã e Riad argumentam que não integram a coalizão ofensiva, limitando-se a destruir objetos hostis não autorizados em seus céus.

Essa diplomacia do “escudo passivo” é uma tentativa de equilibrar a aliança umbilical de segurança com o Ocidente e a pressão interna de suas populações. Com o Conselho de Segurança da ONU paralisado por vetos cruzados e incapaz de impor um cessar-fogo estrutural no Oriente Médio, as leis de guerra e os tratados bilaterais de defesa ditaram a dinâmica no terreno.

A arquitetura militar forjada na crise de 2026 solidificou uma dependência mútua irreversível. Os Estados Unidos dependem do espaço aéreo e da infraestrutura de seus aliados árabes para projetar poder e blindar Israel. Arábia Saudita e Jordânia, por sua vez, atrelaram definitivamente sua sobrevivência nacional ao guarda-chuva balístico americano, comprovando que, na guerra moderna do Oriente Médio, a defesa de um país começa inevitavelmente nas fronteiras do seu vizinho.