Como funcionam as bombas antibunker dos EUA usadas para destruir bases subterrâneas fortificadas

Conhecidas como ‘bunker busters’, essas munições combinam energia cinética, ligas metálicas densas e detonadores inteligentes para aniquilar alvos militares profundos

Divulgação / USAF Bomba antibunker utilizada pelos EUA



As bombas antibunker (ou bunker busters) são munições de altíssima precisão projetadas especificamente para penetrar dezenas de metros de terra, rocha sólida ou concreto armado antes de detonar. Diferente dos explosivos convencionais, que dissipam sua energia na superfície e deixam estruturas subterrâneas intactas, essas armas são utilizadas para destruir centros de comando fortificados, silos de mísseis e instalações nucleares escondidas nas profundezas do solo.

Engenharia da destruição: a anatomia das munições de penetração

As bombas de penetração profunda operam sob princípios físicos diferentes das bombas de fragmentação ou de área. A eficácia de uma bunker buster não reside apenas na quantidade de explosivo que ela carrega, mas na resistência aerodinâmica e estrutural de sua carcaça externa.

Os modelos mais conhecidos do arsenal dos Estados Unidos, como a BLU-109 e a GBU-28, utilizam invólucros de aço forjado espessos. A GBU-28, desenvolvida emergencialmente durante a Guerra do Golfo em 1991, foi inicialmente construída a partir de canos de artilharia de 203 mm desativados do Exército, garantindo a densidade necessária para o artefato não se despedaçar ao atingir o solo duro em alta velocidade.

No topo da cadeia de letalidade militar atual está a GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), a bomba não nuclear mais poderosa da Força Aérea dos EUA (USAF). Pesando cerca de 13.600 quilos (30.000 libras) e medindo mais de 6 metros de comprimento, sua carcaça é feita de uma liga de aço especial de alto desempenho. Esse gigante bélico contém mais de 2.400 quilos de explosivos de alta potência e consegue atravessar até 60 metros de terra ou 18 metros de concreto armado antes de explodir.

Física do impacto: o passo a passo da perfuração subterrânea

A destruição de um alvo fortemente protegido exige uma sequência precisa de eventos balísticos e eletrônicos. O mecanismo de funcionamento no momento do ataque pode ser dividido em quatro fases essenciais:

1. Lançamento e orientação de precisão

A arma é lançada de grandes altitudes por bombardeiros estratégicos ou caças pesados. Em queda livre, sistemas de navegação inercial (INS) integrados ao GPS ou sensores a laser ajustam as aletas da bomba de forma autônoma para garantir que ela atinja o alvo no ângulo exato, com uma margem de erro de poucos metros.

2. Aceleração e acúmulo de energia cinética

A gravidade atua sobre a massa da bomba, que pode variar de 900 kg a mais de 13 toneladas, dependendo do modelo. A velocidade terminal alcançada e o perfil aerodinâmico da ponta da ogiva geram uma imensa energia cinética, transformando a bomba em uma espécie de “prego de aço gigante” projetado para rachar qualquer superfície.

3. Impacto e sobrevivência estrutural

Ao atingir a superfície, a carcaça de aço de alta densidade absorve o choque extremo da desaceleração rápida. Em vez de se fragmentar, a camada de metal de espessura reforçada protege a carga explosiva interna enquanto o artefato empurra violentamente o material geológico ou o concreto armado para os lados, abrindo caminho.

4. Detonação inteligente com atraso

O verdadeiro cérebro destas munições está no detonador (smart fuze). Em vez de explodir no momento do contato, a bomba utiliza um fusível de retardo mecânico ou eletrônico. Modelos mais modernos, como os da linha GBU-57, possuem sensores de detecção de espaço vazio (void-sensing). Essa tecnologia permite que o sistema conte quantas camadas de concreto a arma já perfurou e detecte o momento exato em que entra em um ambiente aberto, como um laboratório ou corredor subterrâneo. Neste milissegundo, a carga interna é acionada, criando uma onda de choque letal que colapsa os pilares da estrutura de dentro para fora.

Emprego tático e uso em conflitos reais

As aplicações táticas dessas munições alteraram permanentemente as estratégias de defesa nacional nas últimas três décadas. A GBU-28 estreou na Operação Tempestade no Deserto (1991), alvejando abrigos de comando iraquianos com sucesso. Desde então, versões adaptadas tornaram-se presença obrigatória em conflitos militares.

Recentemente, as Forças de Defesa de Israel (IDF) utilizaram bombas de penetração profunda fornecidas pelos EUA, como as da classe BLU-109 equipadas com kits de precisão, durante operações no Líbano e em Gaza, mirando redes de túneis e centros operacionais do Hezbollah e Hamas encravados sob áreas urbanizadas ou terreno rochoso.

No cenário de escalada entre grandes potências, a GBU-57 MOP atua como o principal recurso militar direto contra programas de armas de destruição em massa. Seu batismo de fogo ocorreu em junho de 2025, quando bombardeiros furtivos B-2 Spirit dos Estados Unidos lançaram essas munições sobre as instalações nucleares subterrâneas do Irã, como Natanz e Fordow, comprovando a capacidade da arma de perfurar maciços rochosos e anular complexos industriais estratégicos.

Perguntas frequentes sobre o arsenal de penetração profunda

Qual a diferença estrutural entre uma bomba convencional e uma antibunker?

As bombas convencionais possuem invólucros mais finos e explodem imediatamente ao tocar um alvo, maximizando os estilhaços na superfície. Já as bunker busters focam grande parte de seu peso em uma carcaça de aço denso e utilizam detonadores programados com atraso para garantir que a explosão ocorra unicamente debaixo da terra.

Qualquer avião de combate consegue transportar essas munições?

Não. Bombas antibunker menores, de até 2.200 kg (como a GBU-28), podem ser carregadas por caças multifunção como o F-15E Strike Eagle. No entanto, a GBU-57 MOP, devido ao seu peso extremo de mais de 13 toneladas e comprimento exagerado, só pode ser operada pelos enormes bombardeiros estratégicos furtivos B-2 Spirit ou pelos futuros B-21 Raider.

Existem bunkers impossíveis de serem penetrados por essas armas?

Sim. A capacidade máxima oficial da melhor bomba atual, a GBU-57, é de penetrar em média 60 metros na terra ou até 18 metros de concreto armado. Instalações escavadas em profundidades maiores sob montanhas impõem a necessidade de uma tática chamada de “ataques sucessivos”, onde os aviões lançam duas ou mais bombas com precisão milimétrica exatamente no mesmo buraco criado pela bomba anterior, perfurando a proteção em etapas.

O aprimoramento bélico focado em penetração subterrânea reflete uma corrida técnica contínua entre a engenharia civil defensiva e o poder de fogo ofensivo. À medida que as nações constroem centros de controle e laboratórios nucleares cada vez mais profundos, a indústria aeroespacial responde com metais mais densos, algoritmos de navegação invioláveis e sensores geológicos embarcados nas ogivas. O uso tático destas ferramentas altera permanentemente o cálculo geopolítico de proteção militar, provando que formações geológicas naturais ou dezenas de metros de concreto armado já não oferecem um escudo inquebrável contra o domínio aéreo.