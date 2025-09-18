Jovem Pan > Notícias > Mundo > Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta sanções ao Irã por programa nuclear

Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta sanções ao Irã por programa nuclear

No fim de agosto, Paris, Londres e Berlim ativaram um mecanismo para voltar a impor medidas punitivas por sua preocupação com a cooperação limitada de Teerã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 18h30
  • BlueSky
EFE Nova York (Estados Unidos), 05/06/2025 – Foto divulgada pela ONU mostra membros do Conselho votando a favor da resolução durante a reunião do Conselho de Segurança sobre a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, na sede das Nações Unidas em Nova York, em 4 de junho de 2025. A resolução exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, respeitado por todas as partes, além da libertação imediata e incondicional de todos os reféns e o fim de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. A resolução recebeu 14 votos a favor e um contra (Estados Unidos), mas não foi adotada devido ao veto dos EUA, membro permanente do Conselho. (Estados Unidos, Nova York) EFE/EPA/Eskinder Debebe / UN Photo – USO EDITORIAL SOMENTE / PROIBIDA A VENDA Rússia e China querem manter as sanções suspensas

O Conselho de Segurança da ONU votará, nesta sexta-feira (18), a possibilidade de impor novamente sanções ao Irã por seu programa nuclear, informaram fontes diplomáticas, depois que Reino Unido, França e Alemanha pediram a sessão. No fim de agosto, Paris, Londres e Berlim ativaram um mecanismo para voltar a impor sanções por sua preocupação com a cooperação limitada de Teerã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e as reservas de urânio enriquecido iranianas.

Rússia e China querem manter as sanções suspensas, mas para isto, precisam reunir, nesta sexta, nove votos favoráveis dos 15 membros do Conselho de Segurança, um número que, segundo diversas fontes diplomáticas, não seria alcançado.

França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e China ratificaram, em 2015, um acordo com o Irã segundo o qual o Ocidente suspendia as sanções em troca de que Teerã detivesse suas atividades nucleares. Na ocasião, o então presidente americano, o democrata Barack Obama, assegurou que tinha conseguido assinar uma cláusula “única” que permitia voltar a impor todas as medidas punitivas em caso de descumprimento do acordado por parte do Irã.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Desde que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo, em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump, Washington não pode mais ativar este processo. A notificação formal ao Conselho de Segurança da ONU por parte de Alemanha, França e Reino Unido deu início a um período de 30 dias para o restabelecimento destas sanções, prazo que será cumprido no final da próxima semana.

Leia também

França registra onda de protestos após cortes no orçamento
Putin 'realmente me decepcionou', afirma Trump

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >