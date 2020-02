Coreia do Sul tem 813 novos casos de coronavírus; já são mais de 3 mil no total

EFE/EPA/WU HONG A Coreia do Sul intensificou o programa de exames depois de declarar o alerta máximo de coronavírus



Autoridades da Coreia do Sul registraram neste sábado (29) mais 813 contágios do novo coronavírus, o que eleva o total de casos no país a 3.150. Já são 17 mortos.

Dos novos casos, 657 foram detectados na cidade de Daegu, 300 quilômetros a sudeste de Seul, e outros 79 na província vizinha de Gyeongsang do Norte, áreas onde se concentram 86% das infecções de todo o país, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia (KCDC).

Outras províncias e cidades importantes do país também registraram novos contágios, entre eles 15 na capital, Seul, e 15 em Busan.

O país informou neste sábado a morte mais recente no território sul-coreano, a de um homem de 77 anos que sofria de diabetes e outras complicações.

Também foi identificado o primeiro caso de reinfecção, uma mulher de 73 anos que testou positivo pela segunda vez, após ter passado pela quarentena.

A Coreia do Sul intensificou o programa de exames depois de declarar o alerta máximo de coronavírus devido ao rápido aumento no número de casos.

As autoridades responsáveis buscam frear a propagação especialmente em Gyeongsang do Norte e Daegu, onde se concentra a maioria dos casos e epicentro do surto no país, cujo foco de contágio é a igreja Shincheonji.

Especialistas acreditam que o número de casos confirmados continuará a aumentar nos próximos dias, enquanto as autoridades examinam mais de 210 mil membros da igreja.

O KCDC trabalha com a hipótese de que a maior parte dos contágios entre os fiéis se originou em Daegu, onde no início de fevereiro foram celebradas missas lotadas e nas quais uma fiel de 61 anos pode ter sido um agente “supercontagiador”.

*Com Agência EFE