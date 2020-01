Corpo de Soleimani chega ao Irã acompanhado de multidão; funeral durará quatro dias

A procissão também carrega o corpo de outras sete pessoas mortas no bombardeio – entre elas, o líder da milícia, Abu Mehdi Al Muhandis. Participaram da cerimônia o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, o chefe das forças pró-Irã no parlamento iraquiano, Hadi Al Ameri, e o ex-primeiro-ministro Nuri Al Maliki, além de chefes de facções xiitas.

Família

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o presidente do país, Hasan Rohani, visitaram, neste sábado (4), a família do general. Durante o encontro, Khamenei disse que Soleiman “alcançou seu sonho” ao tornar-se um mártir lutando pela causa de Deus.

“Todo mundo está enlutado e agradecido ao seu pai”, disse, à filha de Soleimani. “Essa gratidão se deve à sua grande sinceridade, pois os corações estão nas mãos de Deus.”

To Martyr Soleimani’s daughter, “Everyone is bereaved & grateful to your father. This gratitude is due to his great sincerity, since hearts are in God’s hands. Without sincerity, ppl’s hearts wouldn’t have been with him like this. May God bestow His blessings on all of us." pic.twitter.com/L347jTalPJ

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 4, 2020