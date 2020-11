Covid-19 nos EUA: com mais de 180 mil infecções, país registra novo recorde

Mais de 1.400 mortes foram relatadas na sexta-feira, o maior número em 10 dias

Com mais de 100 mil novos casos diários nos últimos 10 dias, autoridades divulgaram novas medidas para ajudar a conter a disseminação do vírus



Pela primeira vez, os Estados Unidos a marca de 180 mil novos casos diários do novo coronavírus na sexta-feira, 14, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, totalizando 184.514 infecções. O novo recorde eleva o número total de casos no país para 10,8 milhões. O número de óbitos em decorrência da doença também está aumentando no país. Mais de 1.400 mortes foram relatadas na sexta-feira, o maior número em 10 dias. No entanto, esse número continua abaixo do pico de 2.606 mortes diárias registradas em abril. Ao todo, mais de 244.000 pessoas morreram da doença nos EUA.

Os estados do meio-oeste são os mais atingidos, incluindo Ohio, Indiana, Iowa, Oklahoma, Nebraska e Dakotas. Diante do quadro superior a 100 mil novos casos diários nos últimos 10 dias, governadores, prefeitos e outras autoridades divulgaram, nesta semana, novas medidas para ajudar a conter a disseminação do vírus. “Nunca vimos nada assim. Nossa onda de primavera e de verão não foi assim em nenhum lugar”, disse o governador republicano de Ohio Mike DeWine ao The Wall Street Journal.

