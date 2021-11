Criança ferida em atropelamento nos EUA morre e número de vítimas sobe para seis

Episódio aconteceu no domingo, 21, em Waukesha, no Estado de Wisconsin, durante festividade natalina; outros 13 menores de idade estão internados

EFE/EPA/TANNEN MAURY O atropelamento deixou 62 pessoas feridas, inclusive crianças, e seis mortos



Uma criança que foi ferida em um atropelamento no último domingo, 21, durante um desfile de Natal na cidade de Waukesha, no Wisconsin, nos Estados Unidos, morreu na tarde de terça-feira, 23, elevando o número de mortos no acidente para seis, de acordo com promotores. O menor era um dos 16 admitidos no Hospital Infantil de Wisconsin após um motorista que estava em um SUV vermelho derrubar várias cercas montadas para o desfile e acelerar em direção à multidão, atropelando dezenas de pessoas. “Com a mais profunda simpatia e pesar, Children’s Wisconsin compartilha que, na terça-feira, uma criança que estava sendo cuidada no Children’s Wisconsin faleceu devido aos ferimentos sofridos no desfile de Waukesha”, informou a instituição em comunicado.

Das 16 crianças que deram entrada no local, duas tiveram alta e voltaram para suas respectivas casas. No momento, 13 pacientes estão sendo atendidos no hospital infantil. Seis crianças estão em estado crítico, três em situação razoável e quatro em bom estado de saúde, disse a nota. Também na terça-feira, o responsável pelo atropelamento, Darrell E. Brooks, de 39 anos, foi formalmente acusado pelo Ministério Público do Condado de Waukesha por cinco homicídios dolosos em primeiro grau. Os promotores ainda devem incluir uma sexta acusação pela morte do menor de idade. A fiança foi fixada em US $ 5 milhões. Se condenado, Brooks poderá pegar prisão perpétua. Além dos seis mortos, outras 62 pessoas estão feridas, segundo informações do The Guardian. O criminoso havia sido liberado da prisão no início de novembro. Brooks estava preso por atropelar uma mulher que disse ser a mãe de seu filho. Ele também é registrado como criminoso sexual no estado de Nevada.