Departamento de Justiça dos EUA pede lista de imigrantes detidos em prisões da Califórnia

Pedido se soma à batalha do governo Trump contra as políticas californianas de proteção a imigrantes, enfrentando-as com cortes de orçamento e operações migratórias que têm atingido a região metropolitana de Los Angeles desde 6 de junho

Washington (Estados Unidos), 11/07/2025.



O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou nesta quarta-feira a vários departamentos de xerifes na Califórnia, incluindo os de Los Angeles e San Francisco, a lista de todos os detentos em suas prisões que não são cidadãos americanos. Entre as informações solicitadas, o governo do presidente Donald Trump quer que sejam compartilhados os crimes pelos quais os imigrantes foram presos ou condenados e datas de libertação programadas. O departamento, chefiado pela procuradora-geral Pam Bondi, disse em comunicado que os pedidos de dados de hoje visam ajudar as autoridades de imigração a “priorizar” a deportação de imigrantes ilegais que cometeram crimes após entrar irregularmente nos EUA.

“Embora todo imigrante ilegal, por definição, viole a lei federal, aqueles que cometem crimes posteriormente demonstram que representam um risco maior para a segurança nacional”, destacou a pasta. Bondi disse que espera “cooperar” com os xerifes dos condados da Califórnia para cumprir com a responsabilidade compartilhada de manter a segurança. O pedido se soma à batalha do governo Trump contra as políticas californianas de proteção a imigrantes, enfrentando-as com cortes de orçamento e operações migratórias que têm atingido a região metropolitana de Los Angeles desde 6 de junho.

A Casa Branca tem sustentado em várias oportunidades que os esforços são direcionados a prender imigrantes com ficha criminal. No entanto, os dados do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE) mostram que 68% das 2.031 pessoas detidas de 1 a 26 de junho na região metropolitana de Los Angeles não tinham antecedentes criminais e 57% nunca haviam sido acusadas de qualquer crime.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Paula