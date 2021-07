Desabamento em Miami: Polícia encontra mais corpos e número de mortos sobe para 27

Resto do prédio que continuava de pé foi demolido na noite deste domingo, 4; até o momento, 118 pessoas estão desaparecidas

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Socorristas continuam a trabalhar nos escombros do edifício que caiu em Miami



Equipes de busca confirmaram nesta segunda-feira, 5, que encontraram mais três corpos nos escombros do prédio que caiu em Surfside, no condado de Miami-Dade, na Flórida, no último dia 24. No 11º dia de procura por sobreviventes, o número total de mortes confirmadas subiu para 27 e 118 pessoas ainda são consideradas como desaparecidas. Estes foram os primeiros corpos encontrados pelas equipes de busca após a demolição total dos prédios na noite do domingo, 4. As operações de busca após a implosão foram retomadas por volta da meia noite (1h, no horário de Brasília) e continuam incessantemente com centenas de bombeiros e socorristas se revezando em turnos. Além de oficiais norte-americanos, chilenos e israelenses se empenham em achar alguma pessoa viva, o que se torna cada vez mais improvável.

O comandante da Unidade Nacional de Resgate de Israel, Coronel Golan Vach, afirmou em entrevista ao canal norte-americano CNN que as chances de achar alguém vivo sob os escombros é “próxima a zero”. “Eu sou realista, mas ainda estamos cheios de esperança. Essa esperança nos mantêm ativos todos os dias”, declarou. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em Miami-Dade e outros 14 condados no domingo por causa da tempestade tropical Elsa, que passa por Cuba e deve chegar ao estado norte-americano no meio da semana. Projeções recentes mostram que Surfside, porém, não está na rota da Elsa. Chuva forte e ventos ainda podem ser registrados no local.