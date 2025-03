Detentos escapam de penitenciária na Indonésia; situação foi rapidamente controlada

Os fugitivos conseguiram romper três portas de segurança e saíram pela entrada principal e pelo telhado da unidade prisional; a maioria estava cumprindo pena por delitos relacionados a drogas

Nesta segunda-feira (10), 51 detentos fugiram da Penitenciária de Kutacane, localizada na província de Aceh, Indonésia. Os fugitivos conseguiram romper três portas de segurança e saíram pela entrada principal e pelo telhado da unidade prisional. A maioria estava cumprindo pena por delitos relacionados a drogas.

O Ministério da Imigração e Correções da Indonésia confirmou a ocorrência da fuga, destacando que a situação foi rapidamente controlada com a colaboração de forças prisionais, policiais e militares. “A tentativa de fuga aconteceu e foi tratada. Por volta das 21h de segunda-feira, a situação na prisão estava estabilizada”, disse Rika Aprianti, oficial de relações públicas do órgão. Até esta quarta-feira (11) , aproximadamente 20 dos fugitivos já haviam sido recapturados pelas autoridades, de acordo com a imprensa local.

A penitenciária, que foi projetada para abrigar apenas 100 pessoas, atualmente conta com 368 detentos, o que evidencia um problema de superlotação. Essa condição precária é um dos fatores que facilitaram a fuga em massa. O Ministro da Imigração e Correções, Agus Andrianto, anunciou que medidas estão sendo implementadas para lidar com a crise, incluindo a reabilitação de dependentes químicos e uma possível anistia presidencial para cerca de 19 mil prisioneiros.

