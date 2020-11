Donald Trump perde uma das ações abertas na Pensilvânia

A campanha da reeleição do presidente ainda possui dois processos sendo analisados no estado, onde Joe Biden teve a vitória projetada pela mídia

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump continua utilizando suas redes sociais para fazer acusações de fraude e se declarar o vencedor das eleições



Nesta terça-feira, 17, a campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdeu uma das ações que tinha aberto na Pensilvânia. A Suprema Corte concluiu que os observadores do Partido Republicano tiveram o acesso adequado ao processo de apuração de votos no estado, ao contrário do que alegava a acusação. Ainda está em aberto o pedido de que a Pensilvânia não anuncie um resultado oficial e a queixa de que condados com tendências democratas teriam permitido que eleitores corrigissem erros em suas cédulas, violando assim uma lei estadual. Na quarta-feira, 18, Trump pagou US$ 3 milhões pela recontagem de votos em Wisconsin, onde ele também alega que houve fraude eleitoral. Processos judiciais abertos pela campanha da reeleição do presidente também estão sendo analisados no Arizona e no Michigan.

*Com informações de agências internacionais