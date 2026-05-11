Dua Lipa processa Samsung em US$ 15 milhões por uso indevido de imagem
Foto da cantora era usada para estampar caixas de TV
Uma imagem da cantora Dua Lipa foi utilizada em caixas de televisores Samsung sem autorização ou contrato com a artista, que agora processa a marca de eletrônicos no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Central da Califórnia, por violação de direitos de imagem e publicidade.
O processo afirma que a presença da cantora nos produtos faz o consumidor acreditar que ela é uma parceira oficial da Samsung, o que não é verdade. Os advogados sustentam que o valor de imagem da cantora é altíssimo e a associação forçada pode prejudicar futuros contratos com empresas do setor da tecnologia.
A cantora exige compensação financeira no valor que a licença custaria, mais uma parte dos lucros que a Samsung obteve com a venda desses aparelhos, o que totalizaria 15 milhões de dólares. O processo inclui uma liminar para que a sul-coreana retire do mercado todas as embalagens e anúncios que contenham o rosto da artista.
Atualmente, Dua Lipa é uma das maiores potências do pop mundial, acumulando mais de 12 bilhões de streams em álbuns como Future Nostalgia e três prêmios Grammy. Com um valor de marca bilionário e parcerias com grifes de luxo, a artista busca proteger sua identidade comercial contra a exploração não licenciada pela gigante da tecnologia.
O processo foi iniciado, e a Samsung agora deve apresentar sua defesa técnica ao tribunal.
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