Dua Lipa processa Samsung em US$ 15 milhões por uso indevido de imagem

Foto da cantora era usada para estampar caixas de TV

Reprodução/Instagram/@dualipa Dua Lipa



Uma imagem da cantora Dua Lipa foi utilizada em caixas de televisores Samsung sem autorização ou contrato com a artista, que agora processa a marca de eletrônicos no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Central da Califórnia, por violação de direitos de imagem e publicidade.

O processo afirma que a presença da cantora nos produtos faz o consumidor acreditar que ela é uma parceira oficial da Samsung, o que não é verdade. Os advogados sustentam que o valor de imagem da cantora é altíssimo e a associação forçada pode prejudicar futuros contratos com empresas do setor da tecnologia.

A cantora exige compensação financeira no valor que a licença custaria, mais uma parte dos lucros que a Samsung obteve com a venda desses aparelhos, o que totalizaria 15 milhões de dólares. O processo inclui uma liminar para que a sul-coreana retire do mercado todas as embalagens e anúncios que contenham o rosto da artista.

Atualmente, Dua Lipa é uma das maiores potências do pop mundial, acumulando mais de 12 bilhões de streams em álbuns como Future Nostalgia e três prêmios Grammy. Com um valor de marca bilionário e parcerias com grifes de luxo, a artista busca proteger sua identidade comercial contra a exploração não licenciada pela gigante da tecnologia.

O processo foi iniciado, e a Samsung agora deve apresentar sua defesa técnica ao tribunal.