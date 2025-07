Durante cúpula do Brics, Lula faz apelo contra ‘indiferença’ ao ‘genocídio’ na Faixa de Gaza

Presidente declarou que ‘absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas’ mas que os países não podem ‘permanecer indiferentes à matança indiscriminada de civis palestinos inocentes’

Foto: Ricardo Stuckert / PR Ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi e o Presidente Lula durante 17ª Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo neste domingo (6) aos países para que não permaneçam “indiferentes” ao “genocídio” de Israel em Gaza, no início de uma reunião de cúpula do Brics no Rio de Janeiro. “Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado por Israel em Gaza e à matança indiscriminada de civis inocentes”, disse Lula no discurso de abertura do encontro de cúpula que reúne a 11 países, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

*Com informações da AFP