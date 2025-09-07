Jovem Pan > Notícias > Mundo > Eclipse: Países ao redor do mundo presenciam Lua de Sangue; veja fotos

Eclipse: Países ao redor do mundo presenciam Lua de Sangue; veja fotos

No Brasil, não foi possível observar essa passagem da Lua pela sombra da Terra porque o satélite estava abaixo da linha do horizonte

  • 07/09/2025 20h21
EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI Moradores de diversos países puderam admirar um eclipse lunar total neste domingo (7) Eclipse lunar total deste domingo (7) na Macedônia do Norte

Moradores de diversos países puderam admirar um eclipse lunar total neste domingo (7). O fenômeno conferiu ao satélite natural da Terra uma coloração alaranjada, a chamada “Lua de sangue”, e foi visível em locais como Itália e Austrália. Segundo o Time and Date, foi o eclipse lunar total mais longo desde 2022. Ele começou por volta de 12h30, no horário de Brasília; o ápice foi registrado pouco depois das 15h e o término ocorreu por volta das 18h.

No Brasil, não foi possível observar essa passagem da Lua pela sombra da Terra porque o satélite estava abaixo da linha do horizonte, mas imagens captadas ao redor do mundo dão a dimensão do fenômeno.

Lua de sangue

A chamada “Lua de sangue” é resultado da refração da luz solar na atmosfera terrestre, que filtra os comprimentos de onda azuis e verdes, deixando passar apenas os tons vermelhos e alaranjados, que remetem ao sangue. “O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra. A Lua é um astro que reflete a luz Solar e a Terra possui atmosfera. É justamente a atmosfera da Terra que causa esse fenômeno”, disse a astrônoma e bolsista do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), Cristiane Costa.

“Apesar de a Lua estar na sombra da Terra, a luz solar que é espalhada pela atmosfera pode atingir a Lua. Dependendo da trajetória da Lua ao passar pelo cone de sombra da Terra, ela pode receber uma luz mais ou menos alaranjada. Poeira e nuvens na atmosfera também podem contribuir para o avermelhamento da luz”, acrescentou Cristiane.

Veja fotos do eclipse lunar total:

 

