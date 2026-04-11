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Eleições parlamentares na Hungria podem tirar Orbán do poder

Os húngaros elegerão no domingo os deputados da Assembleia Nacional que, posteriormente, apontarão o primeiro-ministro do país

  • Por Jovem Pan*
  • 11/04/2026 19h17
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GABRIEL BOUYS / AFP hungria rebaixada Viktor Orbán ocupa o cargo de premiê da Hungria há 16 anos

Os húngaros vão às urnas no domingo (12) para escolher 199 deputados na Assembleia Nacional que, posteriormente, vão eleger o primeiro-ministro. O nacionalista Viktor Orbán, aliado tanto de Donald Trump quanto de Vladimir Putin, ocupa o cargo há 16 anos e tem chances reais de ser derrotado. A legenda de centro-direita Tisza, de Peter Magyar, lidera as pesquisas.

Entretanto, de acordo com a agência Reuters, há grande número de eleitores indecisos e alta proporção de húngaros étnicos nos países vizinhos que, em sua maioria, apoiam o partido governista Fidesz.

O cenário de estagnação econômica, aumento do custo de vida e enriquecimento de oligarcas próximos ao governo comprometeram a imagem de Orbán junto aos eleitores.

Magyar, de 45 anos, promete combater a corrupção, liberar bilhões de euros de fundos congelados da União Europeia, taxar os mais ricos e reformar o sistema de saúde húngaro. Ele também pretende distanciar a Hungria da Rússia e evitar que seu país se torne um “fantoche russo”.

A eleição de domingo é considerada muito importante para o país que reúne 9,6 milhões de habitantes, além de despertar atenção de toda a Europa.

“A Rússia considera a Hungria como um importante interlocutor dentro da União Europeia, mantendo laços energéticos e adotando, de longe, o tom mais duro em relação à Ucrânia do que qualquer outro país da UE. Nos Estados Unidos, a Hungria tem chamado a atenção como um laboratório de política soberanista”, explicou Gregoire Roos, diretor dos Programas para Europa, Rússia, e Eurásia da Chataham House, à Reuters.

*Agência Brasil

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