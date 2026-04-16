Em nova crítica ao papa, Trump diz que pontífice tem que entender que Irã é uma ameaça global

Alfinetada vem em uma semana em que o presidente norte-americano tem repetidamente criticado o líder religioso, que surgiu como um crítico declarado da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Trump tem feito críticas ao papa Leão



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (16) que o papa Leão precisa entender que o Irã jamais pode ter uma arma nuclear. “O papa tem que entender — é muito simples — que o Irã não pode ter uma arma nuclear. O mundo estaria em grande perigo”, disse ele a jornalistas na Casa Branca. A alfinetada vem em uma semana em que o presidente norte-americano tem repetidamente criticado o líder religioso, que surgiu como um crítico declarado da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã nas últimas semanas. Trump acusou Leão de ser “fraco” em política externa.

Na segunda-feira (13), o presidente pontífice disse que não tem medo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Continuarei falando com voz forte sobre a mensagem do Evangelho, pela qual a Igreja trabalha. Não somos políticos, não olhamos para a política externa com a mesma perspectiva. Mas acreditamos na mensagem do Evangelho como construtores de paz”.

Também na segunda-feira, Trump compartilhou uma imagem, aparentemente gerada por inteligência artificial, que o retrata como Jesus. A publicação foi apagada pouco tempo depois de ser compartilhada. Em declaração a jornalista, o presidente norte-americano disse que não era Jesus retratado na montagem. “Eu publiquei e achei que fosse eu como um médico. Tinha a ver com a Cruz Vermelha, como um trabalhador da Cruz Vermelha, que nós apoiamos. Era para ser como um médico, curando as pessoas”, disse Trump.

Dois dias após essa publicação, Trump fez outra, desta vez compartilhando uma imagem em que de Jesus aparece abraçando-o : “Eu nunca fui um homem muito religioso… mas não parece que, com todos esses monstros satânicos, demoníacos e que sacrificam crianças sendo expostos… Deus pode estar jogando sua carta Trump!”.

*Com informações da Reuters