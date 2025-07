Em visita à Escócia, Trump diz que imigração ilegal está ‘matando a Europa’

Em declarações à imprensa, o republicano também pediu a países como o Reino Unido que removam as turbinas eólicas que, segundo ele, prejudicam a paisagem

EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL Trump insistiu que os países europeus devem 'parar os moinhos de vento', que 'estão arruinando seus países'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (25) que a imigração ilegal é uma “invasão” que está “matando a Europa”, ao iniciar uma visita de quatro dias à Escócia. Em declarações à imprensa após desembarcar do Air Force One no aeroporto escocês de Prestwick, Trump também pediu a países como o Reino Unido que removam as turbinas eólicas que, segundo ele, prejudicam a paisagem. “No mês passado, nos Estados Unidos, ninguém entrou. Ninguém. Nós fechamos. E eliminamos muitas pessoas ruins que chegaram com (o ex-presidente americano Joe) Biden”, declarou.

“Vocês estão permitindo que isso aconteça em seus países, e têm que deter esta horrível invasão que está ocorrendo na Europa; em muitos países europeus”, acrescentou.

O mandatário disse que alguns líderes estão combatendo essas chegadas, mas preferiu não citar nomes para “não envergonhar os outros”, reiterando: “Parem: esta imigração está matando a Europa”.

Além disso, Trump insistiu que os países europeus devem “parar os moinhos de vento”, que “estão arruinando seus países”. “Falo sério, é muito triste”, manteve. “Se voarem sobre a Europa, verão essas turbinas por toda parte, arruinando os belos campos e vales e matando suas aves, e se ficarem presas no oceano, arruínam os oceanos”, lamentou.

Do aeroporto, o republicano se desloca de carro para seu complexo de golfe na pequena cidade de Turnberry, na costa oeste da Escócia. No domingo, receberá a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e na segunda-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, com quem também disse que jantará no domingo (27).

*Com informações da EFE

