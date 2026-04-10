Escudo térmico protegeu cápsula da Artemis II de temperaturas superiores a 2.700 °C

Reuters

A nave espacial da Nasa com quatro astronautas a bordo reentrou na atmosfera terrestre nesta sexta-feira (10) após uma viagem histórica ao redor da Lua, dando início a um teste crucial de seu escudo térmico. A peça protegeu a cápsula de temperaturas superiores a 2700 graus Celsius. Orion atravessou a atmosfera terrestre a mais de 38.000 km/h.

“Houston, Integrity aqui [apelido da nave]. Recebemos forte e claro”, anunciou o comandante Wiseman após superar a fase mais perigosa de reentrada na atmosfera, a uma velocidade 30 vezes maior que a do som. “Que viagem. Estamos estáveis”, acrescentou, e informou que os quatro membros da tripulação estavam em boas condições.

Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman finalizaram sua viagem de aproximadamente 10 dias nesta sexta. A viagem incluiu uma manobra de assistência gravitacional lunar durante a qual eles perderam as comunicações por seis minutos.

A missão Artemis II amerissou por volta das 21h07 no Oceano Pacífico, em frente ao litoral de San Diego, na Califórnia, onde um navio da Marinha dos Estados Unidos vai recuperar os astronautas, que passaram por trás da Lua na segunda-feira.

No momento em que entraram na interface da Terra, eles perderam o contato com a Nasa, entretanto, a comunicação voltou às 21h02.

A velocidade para entrada na Terra foi de aproximadamente 40.000 km/h. Astronautas agora aguardam na água para serem içados de helicóptero, procedimento que deve acontecer dentro do prazo de uma hora.

A chegada dos tripulantes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen de volta à Terra era considerada uma das etapas mais críticas de toda a jornada. Além de precisão absoluta, a espaçonave Orion e os tripulantes tiveram que enfrentar condições extremas.

Houston, Integrity aqui [apelido da nave]. Recebemos forte e claro”, anunciou o comandante Wiseman após superar a fase mais perigosa de reentrada na atmosfera, a uma velocidade 30 vezes maior que a do som.

“Que viagem. Estamos estáveis”, acrescentou, e informou que os quatro membros da tripulação estavam em boas condições.

*Com informações da AFP