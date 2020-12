Estados Unidos voltarão ao normal entre junho e outubro, diz Fauci

O principal especialista em doenças infecciosas do país esclareceu que a previsão depende da velocidade e da abrangência da campanha de vacinação contra a Covid-19

EFE/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT / HANDOUT O imunologista Anthony Fauci foi alvo de críticas do presidente Donald Trump durante o combate à pandemia de coronavírus



Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, afirmou que o país deve voltar à normalidade entre o verão e o início do outono no Hemisfério Norte, ou seja, entre junho e outubro de 2021. A declaração foi feita durante uma entrevista à CNN nessa quinta-feira, 10, quando o imunologista deixou claro que a previsão dependerá da velocidade e da quantidade de pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19. No mesmo dia, um comitê da agência reguladora de medicamentos norte-americana, a Food and Drug Administration (FDA), recomendou aprovação urgente do imunizante desenvolvido pela Pfizer com a BioNTech. Dessa forma, as doses devem receber a autorização final nos próximos dias.

Os Estados Unidos registraram mais de três mil mortes causadas por infecções do novo coronavírus durante a quarta-feira, 9. O número representou um recorde desde o início da pandemia e uma quantidade de vítimas em um único dia superior à dos atentados de 11 de setembro de 2001. O presidente Donald Trump afirmou que planeja imunizar 20 milhões de norte-americanos antes do final do ano e alcançar a proteção de 40% da população até fevereiro, um mês depois dele ceder a Casa Branca à Joe Biden.

