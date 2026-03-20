EUA autoriza venda e entrega de petróleo do Irã carregado em navios

Ministério do Petróleo iraniano reagiu à declaração e disse que a declaração do ‘secretário do Tesouro tem como objetivo apenas dar esperança aos compradores’

JIM WATSON / AFP Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, caminha para falar com repórteres do lado de fora da Ala Oeste da Casa Branca, em Washington



Os Estados Unidos autorizaram nesta sexta-feira (20) a venda e entrega de petróleo iraniano carregado em navios antes de 20 de março, na tentativa de conter a escalada dos preços da energia provocada pela guerra no Oriente Médio. A autorização vence no próximo dia 19 de abril. No entanto, Teerã afirmou nesta sexta-feira não dispor de nenhum excedente de óleo bruto no mar.

Em post na rede X, secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que, ao liberar temporariamente esse fornecimento existente para o mundo, os EUA disponibilizarão rapidamente cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais, expandindo a oferta mundial de energia e ajudando a aliviar as pressões temporárias sobre o abastecimento causadas pelo Irã. “Em essência, usaremos o petróleo iraniano contra Teerã para manter o preço baixo enquanto prosseguimos com a Operação Fúria Épica”, disse.

O Ministério do Petróleo iraniano reagiu à declaração. “O Irã basicamente não possui óleo bruto excedente no mar nem disponível para abastecer os mercados internacionais, e a declaração do secretário do Tesouro tem como objetivo apenas dar esperança aos compradores”, publicou no X. O bloqueio pelo Irã do Estreito de Ormuz, por onde circulam 20% do petróleo e gás mundiais, e os ataques à infraestrutura energética no Oriente Médio fizeram os preços do petróleo disparar.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP