Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA criticam ataque de Israel contra Hamas em Doha, mas citam ‘objetivo louvável’

EUA criticam ataque de Israel contra Hamas em Doha, mas citam ‘objetivo louvável’

Ofensiva israelense foi a primeira executada no Catar, onde fica a maior base militar americana no Oriente Médio

  • Por Jovem Pan
  • 09/09/2025 18h01
  • BlueSky
Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP Ataque de Israel foi o primeiro do país executado no Catar, onde fica a maior base militar americana no Oriente Médio, e tinha como objetivo matar os membros da delegação negociadora do Hamas Ataque de Israel foi o primeiro do país executado no Catar, onde fica a maior base militar americana no Oriente Médio, e tinha como objetivo matar os membros da delegação negociadora do Hamas

Os Estados Unidos classificaram nesta terça-feira (9) como um “incidente infeliz” o ataque de Israel contra integrantes do grupo terrorista Hamas em Doha, capital do Catar, embora tenham considerado que a ação tinha um “objetivo louvável” ao ajudar a eliminar o grupo islâmico palestino. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou em entrevista coletiva que as Forças Armadas informaram o governo do presidente Donald Trump antes do ataque, mas ela se recusou a esclarecer se Israel havia avisado antecipadamente o Pentágono.

“Bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos EUA que trabalha muito e corajosamente, assumindo riscos, conosco para mediar a paz, não promove os objetivos de Israel ou dos EUA. No entanto, eliminar o Hamas, que se beneficia da miséria daqueles que vivem em Gaza, é um objetivo louvável”, analisou. Leavitt acrescentou que os integrantes do Hamas atacados por Israel “infelizmente” estavam em Doha e que Trump “considera o Catar um poderoso aliado e amigo” e que “se sente muito mal pelo local deste ataque”.

Trump ordenou que o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, notificasse o Catar sobre o “ataque iminente” e, após o evento, ligou para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e também para o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e para o primeiro-ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, “e agradeceu o apoio e a amizade”, além de afirmar a eles “que algo assim não voltará a acontecer em seu território”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O ataque de Israel foi o primeiro do país executado no Catar, onde fica a maior base militar americana no Oriente Médio, e tinha como objetivo matar os membros da delegação negociadora do Hamas enquanto eles estavam em uma reunião discutindo a última proposta americana para a trégua no conflito na Faixa de Gaza. O Hamas afirmou que cinco de seus integrantes morreram no ataque, embora nenhum deles fizesse parte da delegação de negociação. O bombardeio também tirou a vida de um membro das forças de segurança do Catar.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Após revisão negativa do payroll nos EUA, Bessent acusa Fed de 'sufocar' crescimento econômico
Conselheiro de Trump chama Brics de 'vampiros', alfineta Lula e diz que verdadeiro líder do Brasil 'está em uma cela'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >