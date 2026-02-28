EUA dizem que não houve baixas em suas tropas após retaliação do Irã

Os governos norte-americano e israelense lançaram ataque contra o território iraniano na madrugada deste sábado (28); em resposta, Teerã disparou mísses contra Israel

ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se elevou em Teerã, a capital do Irã, após uma forte explosão



O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) comunicou neste sábado (28) que não houve relatos de mortos ou feridos nas tropas norte-americanas depois de o Irã lançar ataque de retaliação. O órgão ainda informou que os danos às instalações militares foram “mínimos” e não “impactaram as operações”.

“As forças do Centcom se defenderam com sucesso contra centenas de ataques de mísseis e drones iranianos”, disse o órgão em comunicado à imprensa.

Na madrugada deste sábado, os Estados Unidos e Israel bombardearam “as instalações de comando e controle da Guarda Revolucionária Islâmica, a capacidade de defesa aérea iraniana, os locais de lançamento de mísseis e drones e os aeródromos militares”, conforme comunicou o Centcom.

Em retaliação, o governo do Irã disparou mísseis e drones contra o território israelense.

*Com informações da AFP