EUA dizem que sua Marinha cruzou Ormuz para remover minas iranianas

O Irã nega a informação de que embarcações norte-americanas atravessaram o estreito e reiterou que controla a passagem

AFP PHOTO / HO / SEPAHNEWS Irã bloqueou o Estreito de Ormuz em retaliação aos ataques dos EUA e de Israel



O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que navios da Marinha norte-americana cruzaram neste sábado (11) o Estreito de Ormuz para remover minas iranianas da passagem. A operação foi realizada enquanto Teerã e Washington se reuniam em Islamabad, no Líbano, para iniciar as negociações de paz.

“Hoje iniciamos o processo de estabelecer uma nova passagem e em breve compartilharemos esta rota segura com a indústria marítima para fomentar o livre fluxo do comércio”, disse o comandante do Centcom, Brad Cooper.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington havia começado a “desbloquear” o Estreito de Ormuz. Trump afirmou, na sua rede Truth Social, que iniciou o procedimento “como um favor a países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França e Alemanha”.

Teerã negou as declarações de Washington. “A iniciativa para a passagem de qualquer navio cabe às Forças Armadas da República Islâmica do Irã”, disse o porta-voz do exército, Ebrahim Zolfaqari, à televisão estatal iraniana.

O Irã bloqueou a passagem da grande maioria dos navios pelo Estreito de Ormuz em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel de 28 de fevereiro, e, em teoria, a reabertura dessa via era uma das condições do acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerã anunciado na terça-feira (7).

*Com informações de AFP