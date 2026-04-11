Paquistão diz que negociações de paz entre EUA e Irã ‘avançam na direção certa’

Com mediação de Beirute, autoridades de Washington e Teerã se reuniram neste sábado (11) para iniciar tratativas de cessar-fogo

ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça sobe após um ataque militar contra Teerã, em 2 de março de 2026



Uma fonte do Paquistão envolvida nas tratativas de paz entre Estados Unidos e Irã disse neste sábado (11) que as “negociações avançam na direção certa”. Autoridades norte-americanas e iranianas estão em Islamabad em busca de uma trégua duradoura entre Washington e Teerã.

Segundo informou a televisão estatal do Irã, duas rodadas de negociações já foram realizadas. Ao todo, a sessão deste sábado durou quase 15 horas. Uma terceira está marcada para o domingo (12). Já a Casa Branca limitou-se a dizer que os diálogos estão “em andamento”.

Por parte dos Estados Unidos, a delegação é chefiada pelo vice-presidente JD Vance. Junto a ele, estão o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner. Do lado do Irã, a equipe é composta pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Após o início das tratativas no Paquistão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a jornalistas que “tanto faz” o resultado das negociações. “Cheguemos ou não a um acordo, tanto faz para mim. O motivo é que nós vencemos”, disse o republicano.

Israel proclama vitória

Em discurso televisionado, neste sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Tel-Aviv destruiu os programas nuclear e balístico iraniano. O premiê afirmou que a guerra contra o país persa também enfraqueceu o regime e seus aliados regionais.

“Chegamos a uma situação na qual o Irã já não tem uma única instalação de enriquecimento em operação”, declarou.

Netanyahu disse que os Estados Unidos e Israel impediram que o Irã adquirisse uma bomba nuclear ao lançar um ataque em junho de 2025, seguido da campanha atual, que começou em 28 de fevereiro. O primeiro-ministro afirmou que o conflito recente foi iniciado depois que informes de inteligência indicaram que o líder supremo anterior, o aiatolá Ali Khamenei, buscava expandir os programas nuclear e de mísseis. “Não podíamos ficar de braços cruzados. Agimos”, disse. Segundo Netanyahu, durante décadas, a liderança iraniana e seus aliados vêm “ameaçando” Israel. “Eles queriam nos estrangular e [agora] somos nós que os estrangulamos. Eles nos ameaçavam com a aniquilação e agora lutam para sobreviver”, afirmou. Quanto ao Líbano, Netanyahu disse que o país se aproximou de Israel com uma potencial proposta de acordo de paz. “Eu dei a minha aprovação, mas com duas condições: queremos o desarmamento do Hezbollah e queremos um acordo de paz real que perdure por gerações”, relatou.

Mais de 2 mil mortos no Líbano

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo de duas semanas na quarta-feira (8), Israel alega que o Líbano não está incluído na trégua. Neste sábado, os ataques israelenses no sul do Líbano mataram ao todo 18 pessoas, segundo o Ministério da Saúde.

O exército israelense anunciou ter atacado, nas últimas 24 horas, mais de 200 alvos do Hezbollah. Na quarta-feira, realizou no país os ataques mais mortíferos desta guerra, com ao menos 357 mortos em um único dia, segundo o último balanço.

As autoridades libanesas informaram que, desde 2 de março, foram registrados 2.020 mortos e 6.436 feridos.

De acordo com a presidência libanesa, estão previstas para terça-feira (14) conversações entre Líbano e Israel em Washington, que o Hezbollah não vê com bons olhos.

Já Netanyahu disse que Beirute buscou Tel-Aviv com uma potencial proposta de paz. Ele disse que “deu sua aprovação”, mas sob duas condições: desarmamento do Hezbollah e adoção de um acordo duradouro.

*Com informações de AFP