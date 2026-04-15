EUA endurecem sanções contra o petróleo do Irã para limitar capacidade de gerar receita

Irã fechou o Estreito de Ormuz, uma via fundamental para o transporte de petróleo e gás, em retaliação à campanha militar dos Estados Unidos e de Israel

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Donald Trump quer reabrir o Estreito de Ormuz



Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (15) que vão endurecer as sanções contra a indústria petrolífera do Irã, enquanto Teerã mantém o fechamento do Estreito de Ormuz. “O Departamento do Tesouro está agindo com firmeza por meio da ‘Fúria Econômica’, ao atingir as elites do regime, como a família Shamkhani, que tenta lucrar às custas do povo iraniano”, declarou em comunicado o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, referindo-se a uma campanha de pressão financeira contra o Irã que remete ao nome da operação militar americana que desencadeou a guerra.

“Os Estados Unidos estão agindo para limitar de forma decisiva a capacidade do Irã de gerar receitas enquanto tenta manter o Estreito de Ormuz como refém”, afirmou o Departamento de Estado em um comunicado separado.

Essas medidas visam a infraestrutura de transporte de petróleo, ao impor sanções a mais de 20 pessoas, empresas e embarcações que operam dentro da rede do magnata do transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, segundo informou o Departamento do Tesouro.

Shamkhani é filho do funcionário de segurança Ali Shamkhani, assessor do líder supremo iraniano Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro, no primeiro dia dos ataques dos Estados Unidos e de Israel no início da guerra no Oriente Médio.

O Irã fechou o Estreito de Ormuz, uma via fundamental para o transporte de petróleo e gás, em retaliação à campanha militar dos Estados Unidos e de Israel. Os Estados Unidos estão agora realizando um bloqueio naval dos portos iranianos.