EUA isentam Brasil de caução de até US$ 15 mil para visto de turismo e negócios

Novo sistema, que faz parte de um programa piloto, terá início em 20 de agosto e, inicialmente, afetará apenas os viajantes da Zâmbia e do Maláui

Freepik Visto americano, viagem aos Estados Unidos, passaporte



O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, decidiu retirar o Brasil da lista de nações cujos cidadãos precisam pagar uma caução para a obtenção de vistos de turismo e negócios. Essa caução pode chegar a até US$ 15 mil. O novo sistema, que faz parte de um programa piloto, terá início em 20 de agosto e, inicialmente, afetará apenas os viajantes da Zâmbia e do Maláui. A implementação dessa taxa visa enfrentar o problema do aumento de visitantes que permanecem nos Estados Unidos além do período permitido.

O programa permitirá que os agentes consulares solicitem um depósito de segurança de viajantes oriundos de países com altos índices de imigração irregular. O presidente Trump tem destacado a luta contra a imigração ilegal como uma de suas principais metas. Além da caução, foi aprovada uma nova taxa de “integridade de visto”, no valor de US$ 250, que se aplicará a todos os portadores de vistos de não imigrante, incluindo os brasileiros. Essa taxa entrará em vigor a partir de 1º de outubro e representa mais uma medida do governo para regular a entrada de estrangeiros no país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Paula