EUA registram 3,9 mil mortes por Covid-19 em 24 horas

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registraram 19.737.188 casos da doença até o momento

EFE/EPA/JUSTIN LANE Nova York é o estado com mais mortes causadas pela doença.



Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registraram 189.671 casos e 3.927 mortes causadas pela Covid-19. Os dados foram divulgados pela Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da pandemia ao redor do mundo. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no país é de 19.737.188 enquanto que o total de vítimas fatais da doença é de 342.259, o que faz dos Estados Unidos o país com mais casos e mortes desde o início da pandemia, em março de 2020. Segundo o Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, o país terá um total de 420 mil mortos quando Donald Trump deixas a presidência, em 20 de janeiro. Ainda segundo o instituto, em abril, o total de vítimas da Covid-19 deverá ser de 560 mil.

Internamente, o estado de Nova York segue sendo o líder no número de mortes causadas pela Covid-19, com 37.840 óbitos. Em seguida, vêm Texas (27.600), Califórnia (25.334), Flórida (21.546) e Nova Jersey (18.952). Em relação ao número de infectados, o estado mais afetado é a Califórnia, que soma 2,2 milhões de casos, seguida pelo Texas, com 1,7 milhão, e pela Flórida, com 1,3 milhão.

*Com informações da EFE