Xi Jinping exige investigação após mortes em mina: ‘Vigilância constante’

Presidente da China pediu a mobilização de recursos para atendimento a feridos e apuração de responsabilidades em Shanxi; acidente aconteceu na noite de sexta-feira (22) e deixou 90 mortos

KRISTINA SOLOVYOVA / POOL / AFP Presidente da China, Xi Jinping



O presidente da China, Xi Jinping, pediu mobilização de recursos para o atendimento aos feridos e determinou a realização de uma investigação sobre a explosão na mina de carvão de Liushenyu. O acidente, ocorrido na província de Shanxi na noite de sexta-feira (22), resultou na morte de 90 pessoas.

Xi Jinping afirmou que as administrações regionais devem tirar lições do ocorrido. “Todas as regiões devem aprender com este acidente e manter vigilância constante para prevenir e conter desastres graves”, declarou o líder chinês em comunicado oficial.

As autoridades prenderam um responsável pela mineradora para prestar esclarecimentos. De acordo com a agência estatal Xinhua, 247 trabalhadores estavam no subsolo no momento da tragédia, ocorrida às 19h29.

Além das mortes confirmadas, 123 mineiros foram encaminhados a hospitais. Até a tarde de sábado (horário local), 33 haviam recebido alta, enquanto quatro permaneciam em tratamento intensivo. No local, uma equipe de 755 profissionais de saúde e emergência trabalha nas operações de resgate e assistência.

Maior explosão no setor em 17 anos

A explosão foi causada por gás metano, que gera monóxido de carbono ao entrar em contato com faíscas. Este é o registro com maior número de vítimas no setor carbonífero da China desde novembro de 2009, quando uma explosão em Heilongjiang resultou em 108 mortes.

O setor carbonífero é a principal base da matriz energética chinesa e emprega 1,5 milhão de pessoas. Em fevereiro de 2023, o desabamento de uma unidade na Mongólia Interior havia deixado 53 mortos.

*Com informações da AFP