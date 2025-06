‘Fechar o Estreito de Ormuz seria extremamente perigoso’, afirma Kaja Kallas, chefe da diplomacia da UE

Em resposta aos ataques dos EUA, o Irã solicitou neste domingo (22) o fechamento da rota por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado por via marítima no mundo

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas



O fechamento do Estreito de Ormuz, uma passagem fundamental para o trânsito de petroleiros, seria “extremamente perigoso”, advertiu nesta segunda-feira (23) a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas. “O fechamento do Estreito de Ormuz por parte do Irã seria extremamente perigoso, e não seria bom para ninguém”, disse a estoniana antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores em Bruxelas.

O Irã fez a primeira retaliação aos ataques dos Estados Unidos contra as instalações nucleares – Fordow, Natanz e Isfahan -, mas não foi uma resposta armamentista, pelo contrário, foi econômica. Isso porque o Parlamento do Irã solicitou, neste domingo (22), o fechamento do estreito de Ormuz, por onde transita 20% do tráfego mundial de petróleo por via marítima. A decisão, contudo, ainda não está valendo, pois depende da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional, órgão composto pelo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, diversos ministros, três representantes do líder supremo e figuras das forças de segurança do país.

Em entrevista a televisão estatal “Press TV”, o general Esmaeil Kousari, membro do Comitê de Segurança do Parlamento, afirmou que a câmara “alcançou um consenso” para bloquear o estratégico Estreito de Ormuz. Não ficou claro se a decisão de fechar a importante passagem marítima foi tomada por todo o Parlamento ou apenas pelo comitê do qual Kousari faz parte.

Cerca de 20% do petróleo mundial circula pelo estreito de Ormuz, uma passagem marítima estreita entre Irã e Omã, que as autoridades iranianas já ameaçaram várias vezes bloqueá-lo em resposta a tensões com os Estados Unidos e outras nações ocidentais. Apesar de ficar entre o Irã e o Omã, são os Estados Unidos que são os responsáveis por proteger a navegação comercial no Estreito de Ormuz. A região é monitorada pela 5ª Frota da Marinha americana, com base no Bahrein.

