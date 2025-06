Fed de Chicago sugere possibilidade de corte nas taxas de juros em 12 a 18 meses

Austan Goolsbee destacou que o mercado de trabalho permanece robusto e saudável, o que representa um aspecto positivo para a economia do país

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, indicou que é possível uma redução nas taxas de juros nos próximos 12 a 18 meses, mesmo diante das tarifas recíprocas impostas pelos Estados Unidos. Ele observou que, antes da implementação dessas tarifas, havia uma maior confiança na possibilidade de cortes nas taxas, mas a política tarifária do presidente Donald Trump tornou essa perspectiva mais incerta. Goolsbee também ressaltou que, até o momento, as tarifas não tiveram um impacto significativo na inflação, e os dados recentes sobre os preços têm sido encorajadores.

No entanto, ele expressou uma certa cautela em relação à manutenção desse cenário positivo. A situação econômica ainda requer monitoramento cuidadoso, dado o contexto atual, segundo ele. O presidente do Fed de Chicago destacou que o mercado de trabalho permanece robusto e saudável, o que representa um aspecto positivo para a economia do país. Ele acredita que, se os Estados Unidos conseguirem navegar por esse período desafiador, a dualidade de objetivos do Fed — controle da inflação e promoção do pleno emprego — poderá ser alcançada de forma mais favorável.

Goolsbee enfatizou a importância de observar a evolução dos dados econômicos nos próximos meses, uma vez que a situação pode mudar rapidamente. A confiança na economia e nas políticas monetárias será crucial para determinar o futuro das taxas de juros e a saúde econômica geral do país.

