Negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul terminam sem avanços significativos

Volodymyr Zelensky disse que uma nova troca de prisioneiros de guerra e a entrega de uma lista de crianças para repatriação foi acordada

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU Os ataques aéreos aumentaram de ambos os lados, com a Rússia derrubando 162 drones, enquanto a Ucrânia lançou 80 drones e quatro mísseis balísticos



Rússia e Ucrânia encerraram a segunda rodada de negociações diretas em Istambul sem alcançar resultados significativos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sobre uma nova troca de prisioneiros de guerra e a entrega de uma lista de crianças para repatriação. Por sua vez, Moscou apresentou um memorando com suas exigências, mas o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, não fez comentários sobre os detalhes. Os ataques aéreos aumentaram de ambos os lados, com a Rússia derrubando 162 drones, enquanto a Ucrânia lançou 80 drones e quatro mísseis balísticos. Além disso, a Ucrânia atacou cinco bases aéreas russas, resultando na destruição de pelo menos 13 bombardeiros. As forças russas, por sua vez, enviaram quase 500 drones para o território ucraniano e avançaram no norte, conquistando 507 km² em setembro.

As expectativas em relação às negociações eram baixas, e o clima foi de estagnação. A Ucrânia demanda um cessar-fogo incondicional e garantias de segurança antes de discutir questões específicas, enquanto a Rússia insiste na neutralidade militar da Ucrânia e na retirada das áreas que foram anexadas em 2022. A proposta de um encontro direto entre Zelenski e Putin foi recusada pelos representantes russos.

