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Filho de Biden desafia herdeiros de Trump para uma luta na jaula

Não está claro se ou quando essa luta ocorrerá. A Casa Branca planeja realizar um evento semelhante; mas com verdadeiros lutadores do UFC — em 14 de junho

  • Por Jovem Pan*
  • 09/04/2026 21h33
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SAUL LOEB / AFP e NATHAN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP hunter biden e donald jr Hunter Biden e Donald Jr

Os norte-americanos poderão assistir a uma luta inédita enquanto se preparam para comemorar os 250 anos de independência do país: uma “cage match” (luta na jaula) entre os filhos de um presidente dos EUA em exercício e o filho de um ex-presidente.

A possibilidade improvável surgiu nesta quinta-feira (09), quando Hunter Biden, filho do ex-presidente democrata Joe Biden, desafiou os filhos mais velhos do presidente republicano Donald Trump — Donald Jr. e Eric — para uma luta. Biden disse que recebeu uma ligação do comentarista conservador de mídia social Andrew Callaghan, que lhe disse que estava organizando a luta.

“Eu disse a ele que faria isso — 100% de participação se ele conseguir. E se ele não conseguir, eu ainda vou”, disse ele em um vídeo compartilhado no Instagram do Canal 5 de Callaghan. A Organização Trump e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Não está claro se ou quando essa luta ocorrerá. A Casa Branca planeja realizar um evento semelhante — mas com verdadeiros lutadores do UFC — em 14 de junho, como parte de uma série de eventos em comemoração ao 250º aniversário dos Estados Unidos.

Biden se tornou presidente depois de derrotar Trump na eleição de 2020, que o republicano continua a alegar falsamente que foi resultado de uma fraude generalizada. A ameaça de confronto entre seus filhos tem ecos de uma proposta de uma luta na jaula em 2023 entre os titãs da tecnologia Mark Zuckerberg e Elon Musk, embora esse evento nunca tenha ocorrido.

Em épocas anteriores da política norte-americana, houve lutas sangrentas, notadamente o duelo de 1804 entre o vice-presidente Aaron Burr e o ex-secretário do Tesouro Alexander Hamilton, que resultou na morte do ex-secretário do Tesouro e efetivamente encerrou a carreira política de Burr.

*Reuters

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