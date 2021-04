França: Macron visita Notre-Dame no 2º aniversário do incêndio devastador

O presidente se impressionou com as obras de restauração que estão em andamento e disse que monumento deve reabrir ao público até abril de 2024

EFE/EPA/IAN LANGSDON / POOL O presidente francês Emmanuel Macron foi fotografado diante de um vitral do edifício gótico



O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou as obras que estão em andamento na Catedral de Notre-Dame, em Paris, nesta quinta-feira, 15. A data marca dois anos desde que um incêndio devastador atingiu o monumento de 850 anos de idade, danificando uma torre, o telhado de madeira e várias obras de arte presentes no interior. O chefe de governo afirmou estar “impressionando” com o trabalho que foi feito até então e disse que espera reabrir o edifício ao público em abril de 2024, a tempo dos Jogos Olímpicos que serão realizados na capital francesa. A restauração da igreja foi estimada em sete bilhões de euros.