França vê queda no número de mortes diárias e tem menos de 2 mil casos graves em UTI

EFE/EPA/IAN LANGSDON França



A França registrou mais 131 mortes pela pandemia de Covid-19 nas últimas 24 horas, ao mesmo tempo em que o número de pacientes graves admitidos em terapia intensiva caiu abaixo da marca dos 2 mil pela primeira vez desde 22 de março, segundo informações divulgadas pelo governo nacional nesta segunda-feira (18).

A Diretoria Geral de Saúde publicou que, com essas novas vítimas, a França tem agora um total de 28.239 mortes por Covid-19 desde o início da crise sanitária. Enquanto isso, 19.015 pessoas estão no hospital, das quais 1.998 estão em UTIs, 89 a menos do que neste domingo.

No pior momento da crise, a França tinha mais de 7 mil pacientes internados em terapia intensiva, bem acima dos 5 mil leitos disponíveis nos hospitais antes da crise, mas desde 9 de abril o número vem caindo.

O país, que iniciou a segunda semana de saída gradual da quarentena após dois meses de contenção, também registrou 492 novos contágios, elevando o total para 142.903 casos.

Além disso, 61.728 pessoas tiveram alta, das quais 548 nas últimas 24 horas.

*Com informações da EFE