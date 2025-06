‘Guerra é contra a capacidade nuclear do Irã e não contra o governo iraniano’, diz vice-presidente dos EUA

J.D. Vance diz que os ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irã atrasaram seu programa nuclear

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG/PISCINA Vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance



O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse neste domingo(22) que os ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irã atrasaram seu programa nuclear, mas acrescentou que Washington não está em guerra com a República Islâmica.”Não quero entrar em detalhes sensíveis de inteligência, mas sabemos que, na noite passada, atrasamos significativamente o programa nuclear do Irã, seja por anos ou até mais”, disse Vance à ABC. “Não estamos em guerra com o Irã, estamos em guerra contra o programa nuclear iraniano”, acrescentou. Também neste domingo, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, reforçou a fala de Donald Trump, que disse que seu país busca a paz, mas fez uma alerta ao Irã, dizendo que ele deve seguir o mesmo caminho. “Seria inteligente ouvir essas palavras. Como Trump disse, os EUA não buscam uma guerra, mas vamos agir de forma rápida e precisa quando o nosso povo, parceiros e interesses estiveram ameaçados”, enfatizou, garantindo que qualquer retaliação do Irã ou dos aliados contra os Estados Unidos, seria um erro.