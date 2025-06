Guerra em Israel: autoridades brasileiras se assustam com mísseis, abrigam-se em bunker e aguardam espaço aéreo reabrir

Apesar da situação de risco, o governador destacou que continua desempenhando suas funções e buscando oportunidades de desenvolvimento para o estado, mesmo em solo israelense. A missão oficial, que envolvia reuniões voltadas à inovação, segurança e agricultura, foi impactada pelo agravamento do conflito. A embaixada do Brasil em Tel Aviv acompanha o caso e oferece suporte aos brasileiros que permanecem no país.

Um governador e diversos prefeitos, vice-prefeitos e secretários brasileiros enfrentam momentos de tensão em Israel após a intensificação dos ataques com mísseis na região. Entre os que aguardam retorno ao Brasil estão o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), além dos prefeitos de Belo Horizonte (MG), Álvaro Damião (União Brasil), de João Pessoa (PB), Cícero Lucena Filho (PP), e representantes de outros municípios brasileiros. Também integram o grupo vice-prefeitos, secretários estaduais e municipais e três representantes de Mato Grosso do Sul.

Distrito Federal

• Marco Antônio Costa Júnior (secretário de Ciência e Tecnologia)

• Ana Paula Soares Marra (secretária de Desenvolvimento Social)

• Thiago Frederico de Souza Costa (secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública)

• Rafael Borges Bueno (secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

• Denise Figueiredo Passos (acompanhante da primeira-dama)

• Angela Maria Ferreira Lima (acompanhante da primeira-dama)

Goiás

• Pedro Leonardo de Paula Rezende (secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

• Rasível dos Reis Santos Júnior (secretário estadual de Saúde)

• Keila Edna Pereira Santos (esposa do secretário Rasível)

Mato Grosso do Sul

• Ricardo José Senna (secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação)

• Christinne Maymone (secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde)

• Marcos Espíndola de Freitas (coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde)

Rondônia

• Marcos Rocha (governador)

• Augusto Leonel de Souza Marques (secretário de Integração)

• Valdemir Carlos de Góes (secretário-chefe da Casa Militar)

• Maricleide Lima da Fonseca (chefe de Agenda do Governador)

• Rute Carvalho Silva Pedrosa (chefe de Gabinete do Governador)

• Renan Fernandes Barreto (chefe de Mídias do Governador)

Consórcio Brasil Central

• José Eduardo Pereira Filho (secretário-executivo)

• Renata Zuquim (diretora de Relações Internacionais e Parcerias)

• Bruno Watanabe (diretor de Projetos)

• Fabrício Oliveira (assessor de comunicação)

• Ana Luisa Farias (analista internacional)

Prefeitos e vice-prefeitos

• Álvaro Damião Vieira da Paz (prefeito de Belo Horizonte-MG)

• Cícero de Lucena Filho (prefeito de João Pessoa-PB)

• Welberth Porto de Rezende (prefeito de Macaé-RJ)

• Johnny Maycon (prefeito de Nova Friburgo-RJ)

• Janete Aparecida Silva Oliveira (vice-prefeita de Divinópolis-MG)

• Maryanne Terezinha Mattos (vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis-SC)

• Cláudia da Silva Lira (vice-prefeita de Goiânia-GO)

• Vanderlei Pelizer Pereira (vice-prefeito de Uberlândia-MG)

Secretários municipais e representantes locais

• Dilermando Garcia Ribeiro Júnior (secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju-SE)

• Márcio Lobato Rodrigues (secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte-MG)

• Paulo Rogério Rigo (secretário de Proteção Civil de Joinville-SC)

• Francisco Vagner Gutemberg de Araújo (secretário de Planejamento de Natal-RN)

• Gilson Chagas e Silva Filho (secretário de Segurança Pública de Niterói-RJ)

• Alexandre Augusto Aragon (secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre-RS)

• Verônica Pereira Pires (secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís-MA)

• Flavio Guimarães Bittencourt do Valle (vereador do Rio de Janeiro-RJ)

• Davi de Mattos Carreiro (chefe executivo do Civitas – Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro)

• Francisco Nélio Aguiar da Silva (presidente da Famep, ex-prefeito de Santarém e secretário regional de Governo para o Baixo Amazonas-PA)