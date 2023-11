Hamas liberta 17 reféns no terceiro dia de trégua em guerra no Oriente Médio

Grupo com israelenses e estrangeiros está sendo levado até agentes da Cruz Vermelha, na fronteira de Gaza com o Egito

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Veículo da Cruz Vermelha, como parte de um comboio que se acredita transportar reféns sequestrados por militantes do Hamas



O Hamas libertou 13 israelenses, três tailandeses e um russo, neste domingo, 26. No terceiro dia de trégua no Oriente Médio, os terroristas novamente cumpriram o acordo e soltaram mais uma leva de reféns. O grupo está sendo levado até agentes da Cruz Vermelha, na fronteira de Gaza com o Egito. As informações foram divulgadas por fontes do governo em Tel Aviv. As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), por sua vez, informaram que foram soltos 14 israelenses e três estrangeiros, que não tiveram suas nacionalidades especificadas. A maioria dos repatriados é formada por crianças. Em troca, Israel deve liberar 39 prisioneiros palestinos que estão detidos desde antes do início do novo conflito. Envolvidos nas mediações do trato, Egito e Catar confirmaram que os palestinos devem retornar para Gaza ainda neste domingo.

Firmado no início da semana passada, o acordo entrou em vigor somente na última sexta-feira, 24. No primeiro dia, o Hamas soltou 13 pessoas, enquanto Israel soltou 39 palestinos. Já neste sábado, o número de reféns libertados pelos terroristas foi maior: 17. Inicialmente, as partes concordaram com quatro dias de cessar-fogo. Nos últimos dias, porém, Estados Unidos e Egito, dois dos articuladores no conflito, mostraram otimismo quanto a uma prorrogação no cessar-fogo. Presidente norte-americano, Joe Biden afirmou que a chance é “real”. Já um porta-voz egípcio Diaa Rashwan comentou que os “sinais são positivos”. Apesar disso, publicamente, Israel insiste que a trégua é provisória e o objetivo em “exterminar” o Hamas permanece. Em quase 50 dias, a guerra no Oriente Médio já deixou 15.700 vítimas fatais, sendo 14.500 em Gaza e 1.200 do lado israelense.