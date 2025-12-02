Hegseth diz que EUA estão ‘apenas começando’ ataques contra supostas lanchas do narcotráfico

Os atentados, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que sejam direcionados a criminosos

Reprodução/X@PeteHegseth 'Estamos apenas começando a atacar barcos do narcotráfico'



O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (2) que seu país está “apenas começando” os ataques contra embarcações de supostos traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico.

Os ataques, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que sejam direcionados a criminosos.

“Estamos apenas começando a atacar barcos do narcotráfico e a enviar os narcoterroristas para o fundo do oceano porque eles têm envenenado o povo americano”, disse Hegseth durante uma reunião de gabinete.

*Com informações da AFP