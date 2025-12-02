Jovem Pan > Notícias > Mundo > Hegseth diz que EUA estão ‘apenas começando’ ataques contra supostas lanchas do narcotráfico

Hegseth diz que EUA estão ‘apenas começando’ ataques contra supostas lanchas do narcotráfico

Os atentados, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que sejam direcionados a criminosos

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 16h36 - Atualizado em 02/12/2025 16h37
Reprodução/X@PeteHegseth ataque embarcações eua 'Estamos apenas começando a atacar barcos do narcotráfico'

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (2) que seu país está “apenas começando” os ataques contra embarcações de supostos traficantes de drogas no Caribe e no Pacífico.

Os ataques, iniciados em setembro, já deixaram mais de 80 mortos, e seus críticos afirmam que equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo que sejam direcionados a criminosos.

“Estamos apenas começando a atacar barcos do narcotráfico e a enviar os narcoterroristas para o fundo do oceano porque eles têm envenenado o povo americano”, disse Hegseth durante uma reunião de gabinete.

*Com informações da AFP

