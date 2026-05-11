Jovem Pan > Notícias > Mundo > Homem que atirou em jantar com Trump se declara inocente de tentativa de assassinato

Homem que atirou em jantar com Trump se declara inocente de tentativa de assassinato

Cole Tomas Allen responde a quatro acusações após invadir hotel armado durante evento com o presidente

  • Por Jovem Pan
  • 11/05/2026 11h19
  • BlueSky
Reprodução / TruthSocial / DonaldTrump suspeito de abrir fogo contra Trump Cole Tomas Allen, homem que atirou em evento com Trump e jornalistas

O homem que invadiu e atirou no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, nos Estados Unidos, em abril, se declarou inocente da acusação de tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump. Cole Tomas Allen compareceu a um tribunal federal em Washington, D.C., nesta segunda-feira (11), onde negou a culpa nas quatro acusações que enfrenta. As informações são da CNN Internacional.

No último dia 26, Allen passou correndo por agentes do Serviço Secreto com armas de fogo carregadas e facas. Ele invadiu o local onde era realizado o evento anual com a imprensa, enquanto Trump e altos funcionários do governo estavam em outro andar do edifício.

Na audiência, o acusado compareceu com as mãos e os pés algemados, permanecendo ao lado de seu advogado de defesa, Eugene Ohm. Além da suposta tentativa de assassinar o presidente, Allen também foi indiciado por agressão a um oficial de segurança.

Durante a sessão, a defesa focou em uma tentativa de afastar a procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, e o procurador-geral interino, Todd Blanche, da acusação, de acordo com a CNN Internacional. O advogado argumentou que, como as autoridades estavam presentes no jantar, poderiam ser consideradas alvos e vítimas da ação e, por isso, deveriam ser retiradas do caso. Ohm acrescentou ainda que Pirro não deveria atuar no processo por ser “muito amiga de Trump”.

O juiz responsável pelo caso, Trevor McFadden — que foi nomeado pelo próprio Trump —, demonstrou dúvidas em relação à estratégia. Ele observou que as autoridades não chegaram a presenciar o incidente e afirmou que ficaria “muito surpreso” se fossem consideradas vítimas do ponto de vista legal.

A defesa de Allen sugeriu que pedirá o afastamento de todo o gabinete da promotoria, o que o juiz classificou como um “pedido bastante ousado”. McFadden determinou que os promotores apresentem uma resposta formal com um parecer definitivo sobre a inclusão de Pirro e Blanche como vítimas do episódio.

A próxima audiência do caso está agendada para o dia 29 de junho.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >