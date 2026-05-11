Homem que atirou em jantar com Trump se declara inocente de tentativa de assassinato

Cole Tomas Allen responde a quatro acusações após invadir hotel armado durante evento com o presidente

Reprodução / TruthSocial / DonaldTrump Cole Tomas Allen, homem que atirou em evento com Trump e jornalistas



O homem que invadiu e atirou no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, nos Estados Unidos, em abril, se declarou inocente da acusação de tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump. Cole Tomas Allen compareceu a um tribunal federal em Washington, D.C., nesta segunda-feira (11), onde negou a culpa nas quatro acusações que enfrenta. As informações são da CNN Internacional.

No último dia 26, Allen passou correndo por agentes do Serviço Secreto com armas de fogo carregadas e facas. Ele invadiu o local onde era realizado o evento anual com a imprensa, enquanto Trump e altos funcionários do governo estavam em outro andar do edifício.

Na audiência, o acusado compareceu com as mãos e os pés algemados, permanecendo ao lado de seu advogado de defesa, Eugene Ohm. Além da suposta tentativa de assassinar o presidente, Allen também foi indiciado por agressão a um oficial de segurança.

Durante a sessão, a defesa focou em uma tentativa de afastar a procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, e o procurador-geral interino, Todd Blanche, da acusação, de acordo com a CNN Internacional. O advogado argumentou que, como as autoridades estavam presentes no jantar, poderiam ser consideradas alvos e vítimas da ação e, por isso, deveriam ser retiradas do caso. Ohm acrescentou ainda que Pirro não deveria atuar no processo por ser “muito amiga de Trump”.

O juiz responsável pelo caso, Trevor McFadden — que foi nomeado pelo próprio Trump —, demonstrou dúvidas em relação à estratégia. Ele observou que as autoridades não chegaram a presenciar o incidente e afirmou que ficaria “muito surpreso” se fossem consideradas vítimas do ponto de vista legal.

A defesa de Allen sugeriu que pedirá o afastamento de todo o gabinete da promotoria, o que o juiz classificou como um “pedido bastante ousado”. McFadden determinou que os promotores apresentem uma resposta formal com um parecer definitivo sobre a inclusão de Pirro e Blanche como vítimas do episódio.

A próxima audiência do caso está agendada para o dia 29 de junho.