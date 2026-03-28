Houthis lançam mísseis contra Israel e anunciam entrada direta na guerra

Fechar o Estreito de Bab al-Mandab — ponto estratégico que liga o Mar Vermelho às rotas marítimas globais — é uma “opção viável” para o grupo

Mohammed HUWAIS / AFP Combatentes Houthi em foto de arquivo



O movimento rebelde Houthi, apoiado pelo Irã, anunciou neste sábado (28) o lançamento de mísseis balísticos contra alvos militares israelenses, marcando sua entrada oficial na guerra em apoio a Teerã.

“As Forças Armadas do Iêmen, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso e confiando em Deus, realizaram a primeira operação militar utilizando uma saraivada de mísseis balísticos contra alvos militares israelenses sensíveis no sul da Palestina ocupada”, diz o comunicado divulgado pelo grupo, reproduzido pela CNN Internacional. A nota afirma que a ação faz parte do que os Houthis chamam de “intervenção militar direta” em solidariedade ao Irã.

Antes, as Forças de Defesa de Israel haviam informado que detectaram um míssil lançado do Iêmen em direção ao território israelense e que estavam trabalhando para interceptá-lo.

Segundo o comunicado houthi, o ataque é uma resposta “direta” à “contínua escalada militar, aos ataques contra infraestruturas e à perpetração de crimes e massacres contra nossos irmãos no Líbano, Irã, Iraque e Palestina”.

Um oficial houthi já havia declarado à CNN que o grupo estava pronto para se juntar à guerra ao lado do Irã caso os Estados Unidos e Israel intensificassem os ataques na região.

Em mensagem de texto enviada à emissora norte-americana, Mohammed Mansour, subsecretário do Ministério da Informação dos Houthis, afirmou que fechar o Estreito de Bab al-Mandab — ponto estratégico que liga o Mar Vermelho às rotas marítimas globais — é uma “opção viável” para o grupo.

O anúncio ocorre em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, com os Houthis intensificando sua postura de confronto contra Israel e seus aliados.

*texto produzido com auxílio de IA