Incêndio em emissora de TV da República Dominicana deixa um morto e três feridos

Acidente aconteceu nesta terça-feira, dia 26, centro da capital Santo Domingo

Reprodução/ Diario Libre Sede da emissora Canal del Sol foi atingida por incêndio



Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um incêndio ocorrido nesta terça-feira, 26, em uma emissora de televisão local no centro de Santo Domingo, capital da República Dominicana, segundo confirmaram fontes do serviço de emergência. A vítima não foi identificada de imediato, segundo disse o intendente geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Nacional, José Luis Herasme. O incêndio ocorreu em dois dos estúdios da emissora “Canal del Sol“, que funciona no sistema de televisão por assinatura. “Quando chegamos, fomos informados que havia uma pessoa desaparecida e que duas outras foram levadas para centros de saúde, e encontramos o corpo da pessoa desaparecida, que aparentemente é do sexo masculino”, disse Herasme. O diretor da Unidade de Queimados do hospital Ney Arias Lora, Eddy Bruno, disse à imprensa que Kelvin Castillo, que está em estado crítico, Danny Concepción e Germán Rodríguez, 56, foram internados nesse centro. Herasme acrescentou que o departamento técnico dos bombeiros deu imediatamente início a investigações para determinar a causa do incidente. A emissora de televisão está localizada no setor de Naco, em Santo Domingo.

*Com informações da EFE