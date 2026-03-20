Irã anuncia morte de porta-voz da Guarda Revolucionária

Militar Ali Mohammad Naini morreu em ataques dos Estados Unidos e Israel, segundo comunicado oficial

Foto: Reprodução/X Ali Mohammad Naini.



A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu “no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer”.

-Em atualização

*AFP