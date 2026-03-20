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Irã anuncia morte de porta-voz da Guarda Revolucionária

Militar Ali Mohammad Naini morreu em ataques dos Estados Unidos e Israel, segundo comunicado oficial

  • Por Jovem Pan*
  • 20/03/2026 07h40
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Foto: Reprodução/X Ali Mohammad Naini — Foto: Reprodução/X Ali Mohammad Naini.

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu “no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer”.

-Em atualização 

*AFP

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