Irã anuncia que retomará desenvolvimento de seu programa nuclear

Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, defendeu que, apesar dos ‘graves danos’ às instalações, o país não pode ‘renunciar ao enriquecimento [de urânio], pois é uma conquista dos próprios cientistas’

O Irã seguirá adiante com o desenvolvimento de seu programa nuclear, especialmente o enriquecimento de urânio, apesar dos “graves danos” sofridos por algumas de suas instalações devido a bombardeios norte-americanos, declarou na segunda-feira (21) o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. O diplomata abordou o tema em uma entrevista ao canal Fox News antes de se reunir, na próxima sexta-feira, com representantes da Alemanha, França e Reino Unido em Istambul para falar sobre o controle da ONU sobre o programa nuclear do país.

O ministro garantiu que Teerã também está “aberta” a manter conversas indiretas com os Estados Unidos. Em apoio à ofensiva israelense contra o Irã, os Estados Unidos bombardearam em 22 de junho o centro subterrâneo de enriquecimento de urânio de Fordo e as centrais nucleares de Isfahan e Natanz. O presidente Donald Trump afirmou que seu país faria isso de novo “se for necessário”. “Há uma paralisação porque, sim, os danos são graves, mas, evidentemente, não podemos renunciar ao enriquecimento porque é uma conquista dos nossos próprios cientistas”, explicou Araghchi na entrevista ao canal Fox News.

“E agora, além disso, é uma questão de orgulho nacional”, acrescentou. Também destacou que qualquer acordo nuclear futuro teria que incluir o direito ao enriquecimento. A reunião de sexta-feira será a primeira desde a guerra de 12 dias entre Irã e Israel em junho e o bombardeio americano às instalações nucleares iranianas. O Irã e os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia), além da Alemanha, alcançaram em 2015 um acordo que impôs limites ao programa nuclear iraniano em troca de um alívio nas sanções. Mas o acordo foi encerrado em 2018, quando Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos e retomou as sanções.

“A tecnologia está lá”

Questionado sobre se o urânio enriquecido havia sido preservado, o ministro afirmou não ter “informações detalhadas” a esse respeito, mas que a agência atômica iraniana trabalha para avaliar em que situação se encontra “o material enriquecido”. Trump insistiu em que os ataques de seu Exército destruíram “completamente” as três instalações nucleares e criticou relatos de imprensa que citam relatórios de inteligência com avaliações mais conservadoras.

Araghchi, embora afirmasse que não havia uma solução militar à disputa sobre o programa iraniano, declarou ao canal Fox News: “Sim, as instalações foram destruídas. Foram gravemente destruídas.” “Mas a tecnologia está lá; nosso programa nuclear, nosso programa de enriquecimento, não é algo importado do exterior que possa ser destruído com bombardeios”, afirmou.

Trump recebeu com satisfação os comentários de Araghchi em uma publicação em sua rede Truth Social nesta segunda. “Justo como eu disse, e faremos de novo se for necessário!”, publicou o presidente americano. “Estamos abertos a conversas, mas não diretas por enquanto”, disse Araghchi à Fox News, para alcançar um acordo sobre as medidas a serem tomadas para “demonstrar que o programa nuclear é pacífico” em troca de os Estados Unidos levantarem as sanções que pesam sobre o Irã.

O ministro iraniano também assinalou que o país continua “tendo um bom número de mísseis” para se defender, apesar de Israel ter atacado os depósitos de armamentos. Sobre o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, o ministro garante que o viu “em muito boa forma e muito saudável” durante um encontro que ambos tiveram horas antes da entrevista à Fox News.

