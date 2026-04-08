Irã ameaça romper cessar-fogo após ataques de Israel e mantém restrição em Ormuz

Manhã desta quarta-feira (8) marcou o retorno de alguns navios pela passagem

GIUSEPPE CACACE / AFP Estreito de Ormuz



O Irã advertiu que poderá abandonar o acordo de cessar-fogo temporário de duas semanas se Israel continuar a violar a trégua por meio de ataques militares contra o Líbano. A informação foi revelada nesta quarta-feira (8) por uma fonte oficial iraniana à agência de notícias estatal Tasnim.

Segundo a fonte ligada a Teerã, a paralisação dos ataques em todas as frentes — o que inclui a suspensão da ofensiva contra o Líbano — era uma condição do plano de cessar-fogo avalizado pelos Estados Unidos. No entanto, bombardeios realizados por Israel na manhã desta quarta-feira foram classificados pelo Irã como uma “flagrante violação” do acordo.

*Matéria em atualização