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Irã ameaça fechar totalmente Estreito de Ormuz caso Trump ataque usinas de energia

Comando militar do país iraniano condiciona reabertura da via estratégica à reconstrução de infraestrutura; fluxo de navios no local já caiu 95%

  • Por Jovem Pan
  • 22/03/2026 12h42 - Atualizado em 22/03/2026 13h14
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GIUSEPPE CACACE / AFP estreito de ormuz Um dhow navega nas águas do Estreito de Ormuz, perto de Khasab, na península de Musandam, no norte de Omã

O exército do Irã ameaçou, neste domingo (22), fechar completamente o estratégico estreito de Ormuz caso o presidente americano Donald Trump ataque as centrais de energia elétrica do país.

“Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, […] o estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas”, afirmou o comando operacional do exército Khatam Al Anbiya em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

O Irã praticamente já fechou esta via marítima, mas um número relativamente reduzido de navios conseguiu transitar por lá, cerca de 5% do volume anterior à guerra, segundo a firma de análise Kpler.

*Com informações da AFP

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